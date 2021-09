Mobilitätskonzept und Lärmaktionsplan für Wustrow

Ribnitz-Damgarten

Es wird debattiert und beschlossen, zugestimmt und abgelehnt. Während auf Bundes- und Landesebene alle nur noch auf die Wahl schauen, haben die Lokalpolitiker in der Region einiges zu tun. Die kommunalpolitische Sitzungswoche in der Region Ribnitz-Damgarten im Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, den 21. September, tagt der Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung. Beginn ist um 17.30 Uhr im Stadtkulturhaus in Ribnitz. Unter anderem stellt sich dann der Verein „Nimm dir Zeit“ vor. Außerdem geht es um die Themen Essen auf Rädern, die Vorstellung der Benutzungs- und Entgeltordnung von Schulbüchern sowie den Haushalt des kommenden Jahres.

Die Gemeindevertretung Semlows tagt am Mittwoch, den 22. September, Los geht es um 17.30 Uhr im Pfarrhaus an der Kirche. Es gilt die Corona-Testpflicht. Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen. Unter anderem wird in der Sitzung über den aktuellen Stand des Haushaltes informiert. Einwohner können Fragen stellen.

Ebenfalls am Mittwoch, 22. September, tagt der Ortsbeirat Klockenhagen, und zwar um 18.30 Uhr im Tonnenbundhaus. Einwohner können Fragen loswerden. Außerdem wird über den aktuellen Stand des Projektes Kita-Neubau informiert.

Der Ausschuss für Finanzen und Bauangelegenheiten der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow tagt am Donnerstag, 23. September, um 15 Uhr im Bürgerbüro Ahrenshagen. Es gilt Corona-Testpflicht außer für Geimpfte und Genesene. Im öffentlichen Teil sind Auskünfte und Mitteilungen der Ausschussmitglieder angesetzt. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung geht es unter anderem um die Hebesätze, die Bepflanzung ländlicher Wege, die Auswahl von Spielgeräten für den Spielplatz Daskow sowie um die Abstimmung des Maßnahmenplans zur Haushaltsplanung 2022.

Ebenfalls am Donnerstag, den 23. September, findet die nächste Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung statt. Um 17.30 Uhr beginnt die Sitzung im Begegnungszentrum. Neben einer Einwohnerfragestunde wird auch über den aktuellen Stand des Projektes „Vernetzte Vielfalt an der Schatzküste im Bundesprogramm biologische Vielfalt“ informiert.

Stadt und Amt Barth

Am Montag, den 20. September, tagt die Gemeindevertretung Fuhlendorfs. Beginn ist um 19 Uhr in der Feuerwehr Fuhlendorf. Unter anderem geht es dann um die Abwassersatzung der Gemeinde, die Prioritätenliste zur Investitionsplanung, den Nachtragshaushalt 2021 sowie das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde. Auch wird über die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die Feuerwehr beraten.

Die Sitzung der Gemeindevertretung Lüdershagen am Montag, die im Sitzungsportal des Amtes Barth angelegt ist, fällt aus.

Stadt Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Am Dienstag, den 21. September, findet die nächste Sitzung der Stadtvertretung Bad Sülzes statt. Um 19 Uhr geht es in den Räumen der Feuerwehr los. Unter anderem geht es dann um ein digitales Info-Terminal im Salzmuseum sowie um die Beratung über einen Grundsatzbeschluss zum barrierefreien Umbau der Haltestellen in Bad Sülze.

Am Donnerstag, den 23. September, tagt die Gemeindevertretung Eixens. Beginn ist um 18 Uhr in der Begegnungsstätte in Kavelsdorf. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Bestätigung eines Jugendvertreters in der Gemeinde Eixen und die Beratung über einen Grundsatzbeschluss zum barrierefreien Umbau der Haltestellen. Außerdem werden Varianten für die Gestaltung einzelner Wohnblöcke in Kavelsdorf und in der Barther Straße vorgestellt.

In Marlow findet in dieser Woche keine öffentliche Sitzung statt. Der Bau- und Umweltausschuss tagt am Dienstag nicht öffentlich.

Amt Darß-Fischland/Gemeinde Zingst

Am Mittwoch, den 22. September, findet um 18.30 Uhr in der Fischlandhalle die nächste Sitzung des Sozialausschusses der Gemeindevertretung Wustrow statt. Unter anderem wird dann der Zwischenbericht der Arbeitsgruppe „Mobilitätskonzept der Gemeinde Ostseebad Wustrow“ behandelt.

Am Donnerstag, den 23. September, tagt Wustrows Gemeindevertretung. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr in der Fischlandhalle. Unter anderem geht es um den Lärmaktionsplan für die Gemeinde. Die Untersuchungsergebnisse sowie mögliche Maßnahmen werden an diesem Abend vorgestellt.

In Zingst findet in dieser Woche keine öffentliche kommunalpolitische Sitzung statt.

Von Robert Niemeyer