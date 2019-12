Modellbahnen ließen Kinderaugen leuchten

Barth

Die alljährliche Adventsausstellung des Barther Kleinbahnvereins zog auch am vergangenen Wochenende wieder viele Modellbau- und Bahninteressierte sowie Familien mit jüngeren Kindern in das Barther Bahnhofsgebäude. So wie die Barther Modellbahner sich in einem der in Vorpommern sehr seltenen Clubs dieser Branche organisieren, so sind auch ihre Ausstellungen beinahe ein Alleinstellungsmerkmal mit sehenswerten Raritäten und Unikaten.

Um für die Ausstellung Platz zu schaffen, mussten die in Bau befindlichen Segmente der neuen digitalen Barther Bahnhofsanlage auf den Dachboden des Bahnhofsgebäudes ausweichen. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Christian Giertz (39) ist maßgeblich am Projekt beteiligt und erklärte das Vorhaben gern. Im Gegensatz zum vorhandenen Bahnhofsmodell, das eine Bahnhofsszene aus dem Jahr 1965 zeigt, wird das neue, volldigitalisierte Modell das damalige Bahnhofsgelände maßstabsgerechter abbilden und damit um etwa drei Meter länger sein. Durch die Segmentbauweise soll es möglich sein, mit der Anlage auf Reisen zu gehen, um sie bei anderen Anlässen zu zeigen. Ein Wunsch der Modellbahner wäre beispielsweise die Präsentation ihrer zukünftigen Vorzeigeanlage während der Barther Weihnachtsmärkte, falls es gelingen sollte, einen geeigneten Ausstellungsraum in der Nähe zu finden.

Erst einmal soll ab Januar mit dem Verlegen der Gleise begonnen werden. Die Gleispause liegt schon auf der Anlage bereit. Auch die einstige Kleinbahn mit Bahnhof, Lokschuppen und Rangiergleisen wird darauf ihre originalgetreue Berücksichtigung finden.

Später sollen die Barther Hafenbahn, deren Gebäudemodelle bereits vorhanden sind, und die mittlerweile digitalisierte Darßbahn-Anlage an die neue Bahnhofsanlage angeschlossen werden. Die bisherige analoge Bahnhofsanlage wird nach und nach verschwinden. „Um dann den Bahnhof mit Hafenbahn und Darßbahn in voller Ausdehnung zu zeigen, müssten wir schon in eine Halle ziehen“, schätzte Christian Giertz.

Die anderen Anlagen des Kleinbahnvereins sind da schon etwas pflegeleichter in der Handhabung, wie beispielsweise die um diese Jahreszeit beliebte Winterlandschaft. Zwar fahren auf ihr nur zwei Züge im Oval, doch die verschneiten Gebäude und Bäume wecken bei Erwachsenen das Gefühl von Nostalgie und bei Kindern die Sehnsucht nach Schnee. Auch der dreijährige David aus Stralsund geriet davor ins Träumen. Der Knirps besuchte mit seinem Papa Marco Vollbrecht zum ersten Mal im Leben eine Modellbahnausstellung. „Zu Hause hätten wir kaum Platz für eine Anlage“, bedauerte der Vater.

Fabian Lohrmann (4) hingegen war von der vereinseigenen Spielanlage der Spurweite LGB, die man speziell zu diesem Anlass aufgebaut hatte, begeistert. Die großformatigen Schienen einer„Gartenbahn“ lassen sich nur dort verlegen, wo genügend Platz vorhanden ist. „Ich denke mal, mein Sohn wird sich in einigen Jahren für eine Mitgliedschaft im Kleinbahnverein interessieren“, vermutete Mama Anita Lohrmann aus Fuhlendorf.

Die kleinste der in Barth gezeigten Spurweiten war die N – eine Spielanlage eines Vereinsmitglieds, die Nico Kämmerer als Gast bedienen durfte.

Max Gottschewsky (12) steuerte mit Patrick Buchin, der erst seit einem Monat Vereinsmitglied ist, den Zugverkehr auf der althergebrachten Barther Bahnhofsanlage. „Das ist nicht weiter kompliziert, sondern lässt sich ganz einfach lernen“, versicherte der Junge, der den Vorteil mitbrachte, dass er seinem Vater und Vereinsmitglied Mathias Gottschewsky schon seit Jahren über die Schulter schauen durfte.

Gegenwärtig zählt der Kleinbahnverein Barth 18 Mitglieder. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann immer sonntagvormittags in den Vereinsräumen im Obergeschoss des Barther Bahnhofsgebäudes vorbeischauen.

Von Volker Stephan