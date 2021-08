Modellbauer Karl-Heinz Hynek aus Rostock zieht es immer wieder nach Pütnitz

Pütnitz

Karl-Heinz Hynek ist mit Leib und Seele Modellbauer. Was in vielen Stunden unter seinen Händen entsteht, zeigt der 66-Jährige gern anderen Menschen. So auf dem Ostblock-Fahrzeugtreffen auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz Pütnitz am Wochenende.

„Seit 2007 komme ich zu diesem Treffen“, erzählt der Rostocker. Und nicht nur er präsentierte Modelle in der Halle 3 des Technik-Museums. Auch sein Bruder Andreas und dessen Sohn Jürgen und Schwiegertochter Manuela waren dabei. Die Drei sind extra aus Thüringen angereist.

Keine Teile von der Stange

„Das Interesse an den Modellen ist groß, sowohl bei Alt als auch bei Jung“, freut sich Karl-Heinz Hynek. Und es gebe auch manch lobendes Wort für die Ausführung, fügt er nicht ohne Stolz hinzu. An seinem Stand zu sehen waren unter anderem ein Panzer T-34, ein W 50 der NVA und ein NVA-Sanka Robur LO. Für den LO habe er etwa anderthalb Jahre gebraucht, berichtet er. „Da ist nichts von der Stange dran, alles ’Made in Handarbeit’“, so der Rostocker.

Von Edwin Sternkiker