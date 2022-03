Ausländerfeindlichkeit in MV - Mord in Flüchtlingsunterkunft bei Ribnitz 1992: Erinnerung an eine grausame Tat

Am 14. März 1992 wird der Rumäne Dragomir Christinel in einer Flüchtlingsunterkunft in Saal bei Ribnitz-Damgarten ermordet. Die Behörden sprechen von einem Einzelfall. Im Kreis Ribnitz-Damgarten gebe es keine Ausländerfeindlichkeit. Doch die Wirklichkeit sieht damals anders aus. Jetzt soll eine Gedenkstätte an die Tat erinnern.