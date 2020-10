Die Autorin Marion Petznick schreibt in dem Ostsee-Krimi „Das Böse ruht nie“ über einen Mord in der Rostocker Heide. Dieser wird mit einem dreißig Jahre alten Fall in Verbindung gebracht. Dabei spielt die Wendezeit eine zentrale Rolle. Am 3. Oktober findet die Lesung zum Buch in Ahrenshoop statt.