Am Wochenende war auf dem Barther Kaninchenberg fast so viel los, wie an einem der jährlichen Rennwochenenden. Neugierig-gespannte Motocrosser aller Altersklassen waren aus ganz Vorpommern-Rügen und angrenzenden Landkreisen angereist, um die neu gestaltete Rennstrecke zu testen.

Die stark überarbeitete Motocrossbahn gleicht nur noch in ihrer Grundstruktur der vertrauten Strecke, ansonsten ist vieles anders – auf jeden Fall aber besser, wie der Vereinsvorsitzender Phillip Krytzek während der trainingsfreien Mittagspause versichert.

Gefahrenstelle entschärft

Gefahrenstellen wurden entschärft und die Strecke sowohl für die Fahrer als auch für das Publikum attraktiver gemacht. „Die Rennen werden jetzt flüssiger verlaufen, weil sich durch die Mehrspurigkeit viel mehr Möglichkeiten zum Überholen ergeben“, freut sich der Vorsitzende. Besucher auf dem Zuschauerhügel können jetzt ohne Einschränkungen der Sicht den größten Teil des Renngeschehens auf der Strecke mitverfolgen.

Errichtet wurde die Barther Motocross-Strecke Anfang der 1990er-Jahre in einer einstigen Kiesgrube auf Betreiben des kürzlich verstorbenen Barther Motocrossers Udo von Glowacki (81). Bereits bei der ersten großen Umgestaltung vor sieben Jahren ist ihre Kapazität auf die maximal mögliche Anzahl von 40 Startern erhöht worden. Nun kam neben der Verbreiterung wichtiger Streckenabschnitte auch ein weiterer Sprunghügel hinzu. Durch die Optimierung des Streckenführung beträgt die Bahnlänge einer Runde jetzt 1500 statt 1400 Meter.

Wasser- und Schifffahrtsamtes Stralsund unterstützt Neugestaltung

Von einer so grundlegenden Neugestaltung ihres Geländes hätten die Barther Motocrosser kaum zu träumen gewagt, denn der Aufwand wäre mit ihren bescheidenen Mitteln nicht zu stemmen gewesen. Eine Baumaßnahme des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Stralsund kam ihnen als glücklicher Umstand entgegen: Weil die WSA-Deponie auf dem Monser Haken teilweise entleert werden soll, um dort Kapazitäten für künftige Nassbaggerungen zu schaffen, soll mit einem Teil des dort lagernden Sediments der Hang des Donnerbergs aufgefüllt werden. Um den Untergrund der neuen Ablagestelle, die sich in der unmittelbaren Nachbarschaft des Kaninchenbergs befindet, umweltgerecht vorzubereiten, musste die Ackerbodenschicht abgetragen werden. Das WSA überließ den Motocrossern nicht nur die 12 000 Kubikmeter Mutterboden und stellte ihnen kostenlos unterschiedliche Baumaschinen zur Verfügung, sondern gab sogar bei der Umweltdienste GmbH den Antransport in Auftrag.

Der eigentliche Umbau der Strecke mit Einarbeitung des Materials war ein zweiwöchiger Kraftakt in der ersten Märzhälfte, der durch drei Motocrosser mit Befähigung zum Führen von Baumaschinen bewerkstelligt wurde. Jeden Tag nach Feierabend trafen sich Nico Schröder, Steffen Uecker und Bauleiter Kai Warner, um das ambitionierte Vorhaben umzusetzen. „Teilweise haben wir das Bodenniveau der Strecke bis zu einem Meter angehoben“, berichtete der 2. Clubvorsitzende Kai Warner.

Im Namen aller Motocrosser möchte sich der Vorstand bei den Verantwortlichen des WSA Stralsund und der Umweltdienste GmbH für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bedanken. „Es ist für alle Beteiligten, aber besonders für uns, eine echte WinWin-Situation, so Clubfinanzerin Dagmar Bungeroth. Weil die erfolgreiche Aktion auch über soziale Medien publik gemacht wurde, bestand am ersten Trainingstag der Saison riesiges Interesse, die neue Bahn zu testen. Nicht wenige der angereisten Motocrosser werden nämlich am diesjährigen Rennwochenende, dem 6./7. August, starten und konnten sich so schon mit den neuen Bedingungen vertraut machen.

Gern würden die Barther Motocrosser auch den Anschluss an das Strom- und Trinkwassernetz auf ihren Wunschzettel setzen, sehen aber keine Chance zur Realisierung. „Weil Glöwitz seinen Strom aus Dabitz bezieht und das Barther Netz am Trebin endet, liegen wir mitten in der Lücke und würden den Leitungsbau über so eine weite Distanz nie bezahlen können“, so Phillip Krytzek zur Situation. Deshalb werde der Strom zum Betrieb der Wasserbrunnenpumpe sowie für den Veranstaltungsbedarf weiterhin aus einem Dieselgenerator kommen.

Motocrosser setzen auf Nachwuchsarbeit

Erfolg versprechender dagegen ist die Absicht, die Nachwuchsarbeit wieder zu intensivieren. Zahlreiche Motocrosser haben nämlich Kinder, die ihren Vätern nacheifern wollen. Phillip Krytzek, der sich auch für die Jugendarbeit verantwortlich fühlt, geht mit gutem Beispiel voran. Seine Söhne Travis (4) und Pepe (6) üben schon auf eigenen kleinen Maschinen und freuen sich, dass neben der Erneuerung der Startanlage auch der Neubau einer separaten Kinderstrecke zu den nächsten Vorhaben des Clubs gehören soll. „Größere Investitionen könnten wir nicht tätigen, denn unsere Einnahmen aus Startgeldern und Nutzungsentgelten reichen gerade einmal für den laufenden Unterhalt des Geländes“, so der Vorsitzende.

Weil die stark anziehenden Treibstoffpreise auch den Motocrossern zu schaffen machen, sei der Landesverband bemüht, für den Nachwuchs eine eigene Landesrangliste zu etablieren. Bisher gäbe es nur eine gemeinsame Rangliste mit Brandenburg, was teilweise kostenintensive Anfahrten zu den Rennen erfordere. Im Rahmen seiner Nachwuchsarbeit will der MSC im Juli anderen Clubs die Teilnahme an einem Trainingscamp für Kinder und Jugendliche ermöglichen.

Von Volker Stephan