Greifswald/Stralsund

Aufgrund einer Motorrad-Demonstration kann es am 20. und 21. August in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen zu Verkehrseinschränkungen kommen. Darauf machte am Montag ein Sprecher der Polizeiinspektion Anklam aufmerksam. Demnach müssten Autofahrer mit Verkehrseinschränkungen zwischen Pasewalk und Anklam, auf der Insel Usedom sowie zwischen Wolgast, Greifswald, Stralsund und Ribnitz-Damgarten rechnen.

Zu der Motorrad-Demonstration werden rund 50 Teilnehmer erwartet. Sie trägt das Motto „Gemeinsam fahren - Gemeinsam kämpfen für unsere Rechte“. Die Tour beginnt in Brandenburg. Am späten Nachmittag des 20. August werden die Biker in Wolgast erwartet. Am 21. August geht es dann weiter über Greifswald, Stralsund und Ribnitz-Damgarten nach Rostock. Die Biker werden im Verband fahren und von der Polizei begleitet.

Von Detlef Lübcke