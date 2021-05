Motorradfahrer bei Unfall zwischen Zingst und Prerow schwer verletzt

Zingst/Prerow

Ein 48-jähriger Mann von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst wurde bei einem Unfall am Mittwoch gegen 7.15 Uhr schwer verletzt. Der Mann überschlug sich mit seinem Motorrad beim Überholen einer Fahrzeugkolonne.

So kam es zu dem Unfall

Wie die Polizei am Donnerstag informierte, fuhr der Mann mit seiner Kawasaki in einer Fahrzeugkolonne auf der Landesstraße 21 in Richtung Prerow. Während er die vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholen wollte, bemerkte er anscheinend, dass eines der Autos nach links abbiegen wollte, entsprechend blinkte.

Scheinbar in Angst, dass es zu einer Kollision kommen könnte, bremste der Motorradfahrer wohl so stark ab, dass er sich mit dem Zweirad überschlug. Beim Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur Behandlung per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht wurde.

An der Kawasaki entstand laut Schätzung der Polizei ein Schaden von circa 5000 Euro.

Von Anja Krüger