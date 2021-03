Müllabfuhr in Vorpommern-Rügen: Termine wegen Ostern verändert

Stralsund

An den Ostertagen ändern sich Termine für die Müllabfuhr in Vorpommern-Rügen. Darauf weist der kreiseigene Abfallwirtschaftsbetrieb hin. Die Abfuhren der Restabfallbehälter, der Bio- und Papiertonnen, der Gelben Säcke und der Gelben Tonnen, die am Karfreitag, 2. April, stattgefunden hätten, werden einen Tag später nachgeholt.

Abfuhrtermine, die auf Ostermontag fallen, verschieben sich auf den 6. April. Auch die folgenden Abfuhrtage in jener Woche verschieben sich auf den jeweils nächsten Werktag. Somit werden die genannten Abfallarten auch am Sonnabend, 10. April, abgefahren.

Der Wertstoffhof Barth bleibt betriebsbedingt am 1., 6. und 7. April 2021 geschlossen. Die Wertstoffhöfe Camitz, Grimmen, Ribnitz-Damgarten, Sagard, Samtens und Stralsund bleiben regulär geöffnet. Die Öffnungszeiten sind auf www.awi-vr.de und in der Abfall-App des Landkreises Vorpommern Rügen veröffentlicht.

Von Kai Lachmann