Müssen alle Kommunen des Amtes Darß/Fischland für Swap-Deal bluten?

Ein Vergleichsangebot liegt auf dem Tisch, mit dem die Mitglieder des Amtsausschusses einen Schlussstrich unter den windigen Finanzdeal auf den Namen Ahrenshoops ziehen können. Voraussetzung ist, dass das Gremium den Vergleich annimmt und sich auch die Erste Abwicklungsanstalt als Rechtsnachfolgerin der West LB darauf einlässt. Erst kürzlich wurde der Vergleich während eines Gütetermins in Düsseldorf behandelt. Demnach zahlt das Amt Darß/ Fischland einen Betrag in Höhe von 450000 Euro und übernimmt zudem 80 Prozent der Prozesskosten.

Der tatsächliche Verlust aus der kombinierten Zins-/Währungswette, einem sogenannten Swap, ist viel höher. Als die Bank im Jahr 2015 knapp 567 000 Euro abbuchte – das ist der Verlust aus dem Geschäft – war man in der Verwaltung aufgeschreckt. Eilig wurde die Summe zurückgebucht. In der Folge begann eine Diskussion um die Verantwortlichkeiten. Inzwischen ist die Summe aufgrund der weiter auflaufenden Zinsen auf wenigstens 850 000 Euro bis zu rund einer Million Euro angewachsen. Bis Ende Februar muss eine Entscheidung durch die Mitglieder des Amtsausschusses getroffen werden.

Hauptstrategie ging nicht auf

Erst einmal hat jüngst der Rechtsanwalt des Amtes Vertretern der amtsangehörigen Kommunen den Stand der Dinge erläutert. Demnach ist die zuletzt gewählte Hauptstrategie, um die Forderungen abwenden zu können, nicht aufgegangen. So wurde eingeschätzt, dass aufgrund formaler Mängel beim Abschluss des Geschäftes überhaupt kein rechtswirksamer Vertrag zustande gekommen ist. Auch konnte nicht belegt werden, dass die damalige Geschäftspartnerin, die West LB, möglicherweise Beratungspflichten nicht ausreichend nachgekommen ist. Letztendlich waren es Zahlungen nach ersten Verlusten, in denen der Rechtsvertreter ein Indiz sah, dass das Bestehen des Geschäfts akzeptiert worden ist.

Beispielsweise sagt der zweite stellvertretende Bürgermeister von Born, Mathias Löttge ( CDU+-Fraktion), er sei sehr angetan von dem, was der Rechtsanwalt in der Runde berichtet habe. Er jedenfalls habe neue Erkenntnisse zu dem Finanzgeschäft gewonnen. Ein später geschlossener Rahmenvertrag jedenfalls soll dem Juristen zufolge nur für spätere eventuelle Geschäfte gelten.

Wie holt sich das Amt Geld zurück?

Die große Frage im Falle eines Vergleichs ist: Wie holt sich das Amt Darß/ Fischland das Geld zurück. Bei einer Anpassung der Amtsumlage sind alle Kommunen an den Kosten des Vergleichs beteiligt, auch die Gemeinden, die in der Vergangenheit keine – auch erlaubten – Geschäfte getätigt haben. Per Beschluss in den Gemeindevertretungen haben Born, Wieck und Wustrow in der Vergangenheit dokumentiert, nicht für Kosten für das umstrittene Geschäft aufkommen zu wollen.

Nächste Variante ist, dass nur beteiligte Kommunen für einen Vergleich nach Verlusten des auf den Namen Ahrenshoops abgeschlossene Geschäft gerade stehen sollten. Das wären Ahrenshoop, Born und Prerow. Ahrenshoop sieht sich selbst nicht als Beteiligte in dem vom Amt eingefädelten Deal, habe nur auf Anweisung gehandelt, wie Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) zuletzt sagte. Born und Prerow hatten jeweils ein eigenes, erlaubtes Geschäft abgeschlossen, das jeweils mit nur geringen Gewinnen endete.

Streit verkündet

Mathias Löttge fragt in diesem Zusammenhang, ob Ahrenshoop die erst verbuchten Gewinne aus dem Geschäft denn auch wieder zurückgezahlt habe. Wenig nachzuvollziehen sei auch das Agieren des Amtsvorstehers Benjamin Heinke, der zwar eine eigene Befangenheit verneint, wie er der OZ jüngst bestätigte, aber das federführende Handeln im Zusammenhang mit dem Deal der stellvertretenden Amtsvorsteherin und Dierhäger Bürgermeisterin Christiane Müller anvertraute (die OZ berichtete).

Ganz andere Probleme hat wegen des Finanzgeschäfts der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg (Wählergemeinschaft Bürger für Born). Ihm ist der Streit verkündet worden – dabei handelt es sich um einen Vorgang, jemanden an einem Verfahren zu beteiligen. Das erfolgte lange zuvor auch gegenüber des zu der Zeit tätigen Amtsvorstehers Wolfgang Permien und den seinerzeit aktiven Leitenden Verwaltungsbeamten Lutz Hennig. Letztere sind dem Streit auf seiten der Bank beigetreten, Scharmberg auf seiten des Amtes. Noch nicht zugesagt hat das Amt eine Übernahme dessen dadurch entstandenen Anwaltskosten. Erst auf mehrfaches Nachhaken sei ihm erklärt worden, den Antrag zur Prüfung einem Rechtsanwalt vorlegen zu wollen.

Von Timo Richter