Multivan in Prerow gestohlen

Ein VW T6 ist in der Nacht zu Donnerstag in der Straße Am Schlaat in Prerow gestohlen worden. Weit sind die Diebe mit dem rot-weiß lackierten Multivan allerdings nicht gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer auf dem Weg in Richtung Zingst einen Unfall. Das Fahrzeug wurde – da nicht mehr richtig fahrbereit – wenig später am Bahndamm in Zingst abgestellt.

Passant informierte die Polizei

Ein Passant informierte die Polizei kurz nach 3 Uhr über das abgestellte und vorn ramponierte Fahrzeug. Zwar hat der 37-jährige Besitzer nun seinen etwa 50 000 Euro teuren Van wieder, jedoch mit einem Unfallschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Kripo ermittel

An den Tatorten waren Beamte des Reviers Barth sowie Ermittler des Kriminaldauerdienstes Stralsund im Einsatz. Die Kripo Anklam setzt die Ermittlungen nun fort und hofft auf mögliche Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen

Wer zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 3 Uhr am Donnerstag etwas Verdächtiges in Prerow Am Schlaat beobachtet hat oder das Fahrzeug nach dem Diebstahl gesehen hat, etwa auf der Fahrt zwischen Prerow und Zingst oder beim Abstellen in Zingst in der Straße Am Bahndamm, sollte sich telefonisch bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55 82 22 24, der Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

