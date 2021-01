Ahrenshoop

Der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst lädt mit einer neuen Videokampagne zu virtuellen Urlaubsreisen an die Ostseeküste ein. Dazu wurden acht Kurzfilme in Kultureinrichtungen der Region gedreht, die derzeit aufgrund der Corona-Pandemie die Türen geschlossen halten.

„Wir wollen Vorfreude wecken und neugierig machen auf das, was Fischland-Darß-Zingst in Kürze wieder zu bieten hat“, sagt Jens Oulwiger, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst. „In den Filmen erleben Zuschauer ein Kulturangebot, welches die Geschichte der Halbinsel auf eindrucksvolle Weise vermittelt. Ein Angebot, das inzwischen genauso zum Selbstverständnis unserer Region gehört wie wunderschöne Strände und einzigartige Naturlandschaften“, so Oulwiger weiter. Zu sehen sind die vom Rostocker Filmemacher Felix Gänsicke produzierten Videos ab dem 18. Januar 2021 sowohl auf der Webseite www.fischland-darss-zingst.de/museen als auch auf den YouTube-, Facebook- und Instagram-Kanälen des Verbandes.

Kurzfilme laden zur virtuellen Stippvisite

Virtuelle Urlauber werden in den 30 bis 60 Sekunden langen Kurzfilmen mitgenommen auf Stippvisiten in das Deutsche Bernsteinmuseum oder das Freilichtmuseum Klockenhagen, wo Eindrücke der Inbetriebnahme einer frisch sanierten Bockwindmühle gegeben werden – der letzten ihrer Art in der Region. In einem weiteren Film präsentiert das Kunstmuseum Ahrenshoop Einblicke in seine noch nicht eröffnete Ausstellung zur Künstlerin Margret Middell, während ein Beitrag zum Natureum Darßer Ort die faszinierende Flora und Fauna der urschönen Küstenlandschaft hervorhebt.

Weitere Partner der Kampagne sind der Kunstkaten in Ahrenshoop, das Museum Zingst, das Vineta-Museum in Barth sowie das ebenfalls in der Vinetastadt beheimatete Bibelzentrum.

Weitere Informationen:www.fischland-darss-zingst.de/museen

