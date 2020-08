Die Sommerpause in der Kommunalpolitik in der Region Ribnitz-Damgarten ist endgültig vorbei. In fast allen Amtsbereichen finden Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. In Klockenhagen informieren beispielsweise die Chefs des Freilichtmuseums und des Deutschen Bernsteinmuseums über die aktuelle Lage.