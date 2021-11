Zingst

Wie ein Hightech-Objekt in altem Gewand daherkommen kann, ist derzeit auf dem Museumshof in Zingst zu sehen. Dort lässt Bäcker Thomas Müller einen Backofen errichten, an dem er künftig Workshops vor allem für Kinder anbieten möchte. Museumsmitarbeiter und Zingster Ortschronist Arne Nehls schwärmt für das Vorhaben.

Stein auf Stein setzen die Männer von Ofenbauer Heiko Schmidt das Innenleben des Ofens zusammen. Aschebunker, Feueretage und Backröhre werden derzeit mit Schamottsteinen hochgezogen. Dazu kommen die Luftkanäle, die den Ofen zu einem Dauerbrenner machen sollen. Und wenn die Konstruktion erst einmal hinter einer historisch anmutenden Fassade verschwinden wird, ist der Ofen mehr als nur ein Hingucker auf dem Museumshof, sondern „eine echte Bereicherung des Angebots“, wie Arne Nehls sagt.

Heißluft umspült Backraum

Ofenbauer Heiko Schmidt kann sich für die Heiztechnik des Ofens mehr als nur erwärmen. Über spezielle Kanäle wird die Hitze aus dem Feuerraum erst rückwärtig, dann seitwärts an der Backröhre vorbeigeleitet und erhitzt jeweils dort die Steine. „Der Backraum wird von heißer Luft geradezu umspült“, sagt der Wustrower Heiko Schmidt. Somit wird der Backraum gleichmäßig heiß und der Ofen könne als Dauerbrenner auch zum Heizen genutzt werden, wenn die wegströmende warme Luft entsprechend weitergeleitet werde.

Von außen wird von dem modernen Innenleben des Ofens nichts zu sehen sein. Der Ofen soll von außen ja auch eher historisch wirken, passend zum Standort auf dem Gelände des Museumshofs. Heiko Schmidt hat auf diesem Gebiet Erfahrung, denn der Wustrower Ofenbauer hat vor wenigen Jahren auch schon den Holzbackofen auf dem Gelände des Freilichtmuseums in Klockenhagen errichtet. In den vergangenen Jahren hat er eigenen Angaben zufolge sechs bis sieben dieser hochmodernen Öfen hochgemauert.

Platz für 50 Brote

Vorgabe für den Ofen auf dem Museumshof in Zingst war, dass 50 Brote gleichzeitig Platz in der Backröhre finden können. Das war die alleinige Vorgabe von Bäcker Thomas Müller aus Ribnitz-Damgarten. Der betreibt nicht nur verschiedene Bäckereifilialen, sondern auch die Museumsbäckerei im Freilichtmuseum sowie die auf dem Museumshof in Zingst. Nach der guten Resonanz auf die Back-Workshops in Klockenhagen kam die Idee, Ähnliches auch in Zingst zu probieren.

In dem Ribnitz-Damgartener Ortsteil kamen Back-Workshops zuletzt gut an, so dass Thomas Müller ähnliche Angebote auch in Zingst plant. Hier stehen Kinder im Mittelpunkt, die erleben können, wie das tägliche Brot hergestellt wird. Thomas Müller hat dabei nicht nur die Kinder der Zingster Kindertagesstätte und Grundschule im Blick, sondern auch die Kinder, die sich mit ihren Eltern in der Klinik aufhalten, aber auch Kinder von Urlaubern.

Bereicherung für Museumshof

Begeistert von der Initiative Thomas Müllers zeigt sich Arne Nehls. „Der Ofen ist eine echte Bereicherung für den Museumshof“, sagt der Ortschronist, der in dem Museum arbeitet. Der neue Hingucker auf dem Gelände des Museumshofes soll bestenfalls neue Besuchergruppen anlocken. Über den Umweg von Back-Workshops könnten junge Menschen auch noch in die Historie von Zingst eintauchen. Backöfen ähnlicher Bauart hat es Arne Nehls zufolge in der Vergangenheit verschiedentlich in Zingst gegeben. Die Öfen waren seinerzeit mehreren Nutzern zugeordnet.

Die zurückliegende Corona-geprägte Saison hat im Museumshof keine besuchermäßigen Dellen erzeugt. „Die Saison ist gut gelaufen, wir sind zufrieden“, sagt Arne Nehls. Mit neuen Angeboten konnte das „Erlebnisumfeld im Außenbereich“ ausgebaut und erweitert werden. So findet sich im Garten des Museumshofes ein neues Netzboot, auch wurden Hinweise an Gebäuden angebracht. In Ergänzung mit dem neuen Ofen hofft Arne Nehls auf zusätzliche Besucher des Museumshofs.

Von Timo Richter