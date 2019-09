Musik lässt in Ribnitz die Kassen klingeln

Ribnitz-Damgarten

„Rocken und Shoppen“ hieß es am Wochenende in Ribnitz-Damgarten. Die Kombination aus Musik und Einkaufserlebnis bis Mitternacht ging wieder auf. Tausende Gäste machten aus der Ribnitzer Einkaufsmeile eine Partymeile. Von entspannter Stimmung sprechen am Aktionsabend die Besucher, einen Tag darauf auch die Polizei – „keine Vorkommnisse“.

Kunden kaufen kräftig

Bei der Beratung: Bärbel Clausohm (li.) und Jeanette Kühl Mi). Quelle: Timo Richter

Das Leben hat sich aber nicht nur auf dem Marktplatz und den umliegenden Straßen abgespielt, sondern auch in den Geschäften. Teils bildeten sich Schlangen, um das Sortiment in Augenschein nehmen zu können. „Es läuft super, die Kunden probieren nicht nur, sie kaufen auch.“ Bärbel Clausohm ist zufrieden. Die Verkäuferin in einem Fachgeschäft für Mode und Wäsche staunt nicht schlecht.

Die Verbindung von Musik und Einkaufen scheint zu funktionieren. Kleidung und Wäsche gehen an dem Abend richtig gut, wie Bärbel Clausohm bestätigt. Der Einkauf als Erlebnis – das mache den Erfolg aus, ist die Verkäuferin überzeugt. Und natürlich helfen die Händler ein bisschen nach, es gibt Rabatte an dem Abend, ein Glas Sekt oder auch ein Stückchen Kuchen. So wird Einkaufen in der Stadt schmackhaft gemacht.

Bernsteinstadt begeistert Besucher

Claudia Gohrmann kommt mit dem Nachschub kaum nach. Quelle: Timo Richter

Extra zur Einkaufsnacht gekommen ist beispielsweise Jeanette Kühl, die sonst eigentlich nicht shoppen geht, wie sie selbst sagt. So aber, wie Samstagnacht, werde ein Einkauf zum Erlebnis. Ähnlich ist es Andrea Reinholtz ergangen. Sie habe die Rostocker Rhythmus-Gruppe „Movimento“ mehr oder weniger begleitet und sei so durch die ganze Stadt gezogen. Auch sie ist eigens zur Einkaufsnacht in der Bernsteinstadt angereist. „Ich bin super zufrieden, das ist mal ein willkommenes Angebot“, sagt sie und weist auf die Menschenmenge auf dem Marktplatz hin. Dazu gab es auch kulinarische Abwechslung. An einem Food-Truck hatte sich Andrea Reinholtz einen vegetarischen Käsespieß gegönnt.

Doch auch Bratwurst, Steaks und Fisch waren gefragt. Claudia Gohrmann beispielsweise kam mit dem Nachschub an Bratwurst kaum hinterher. Viel besser als gedacht laufe der Abend, „alles schick“.

Musiker mischen mit

Die Stimmung in Ribnitz nannte Marie Haack (re.) „total cool“. Sie ist Sängerin und Gitarristin der Stralsunder Formation „Rezeptfrei“. Quelle: RIB

Ihren großen Auftritt während der Einkaufsnacht hatten die Mitglieder der Band „Rezeptfrei“ aus Stralsund. „Total cool“ nannte Frontfrau Marie Haack die Stimmung vor der Bühne auf dem Marktplatz. Normalerweise spiele die Gruppe an Bandabenden im Brauhaus in Stralsund, vor so großem Publikum hat die Formation noch nicht gespielt. „Es macht sehr viel Spaß“, sagt die Sängerin und Gitarristin. Die Gruppe hat in der Vergangenheit auch schon einen Musikwettbewerb gewonnen. Die Gruppe war während der Einkaufsnacht der Hauptact.

Auf der ganzen Strecke von Kaufhaus Stolz bis zum „Caribaltic“ ertönte Musik, ließ die Menschen beschwingt durch die Lange Straße schlendern.

Interessen integriert

Organisiert worden war die 13. Auflage der Einkaufsnacht erstmals vom Verein Ribnitzer Innenstadt. Der war erst im März dieses Jahres gegründet worden, die Vorbereitungen der Einkaufsnacht fielen mit der Vereinsgründung zusammen. Nach dem Rückzug des bisherigen Veranstalters hatten sich Geschäftsleute zusammengefunden, um ihre Interessen zu bündeln (die OZ berichtete). Rund 50 Händler und Gewerbetreibende haben sich an der Einkaufsnacht beteiligt.

