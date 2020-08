Grimmen

Schwere Zeiten für die Musikschule Vorpommern-Rügen. An den drei Standorten in Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Bergen auf Rügen haben sich in Corona-Zeiten bereits 150 Schüler vorerst dauerhaft vom Unterricht abgemeldet. „Die Situation ist ungewiss, schwierig, aber nicht unmöglich“, erklärt Leiter Volkmar Doß.

Mit welchen Projekten und Maßnahmen kämpft sich die Musikschule durch die Pandemie? Welche Rolle spielt der digitale Unterricht? Was wird aus dem „ Klassenmusizieren“ und dem „Instrumenten-Karussell“? Fragen, die sich aktuell rund 800 Schüler und diverse Lehrer stellen.

Anzeige

Konzepte greifen, schränken aber enorm ein

„Zuerst einmal muss man sagen, dass die vor den Sommerferien gestarteten Maßnahmen greifen“, betont Volkmar Doß. Der Leiter der Musikschule Vorpommern-Rügen charakterisiert die aktuelle Situation als schwierig, aber nicht unmöglich.

Weitere OZ+ Artikel

Möglich ist derzeit Einzelunterricht. „In großen Gruppen oder gar als Orchesterbesetzung können wir aktuell kaum proben“, erklärt er. Beispielsweise das Grimmener Jugendblasorchester bräuchte für eine Probe eine Fläche von rund 800 Quadratmetern. „Dies würde vielleicht geradeso in einer großen Sporthalle funktionieren, ist aber aktuell nicht umsetzbar. Wenn es möglich ist, proben wir in abgespeckter Form im Freien. Dies geht aber nur bei nahezu optimalen äußeren Witterungsbedingungen“, beschreibt und sagt: „Aber so ist die Situation aktuell nun mal und wir müssen das Beste daraus machen.“

Musikschule hat soziale Aufgabe

Für Volkmar Doß ist es bereits ein wichtiger Schritt, dass der Unterricht mit einem Lehrer wieder stattfinden kann. „Eine Musikschule hat auch eine soziale Aufgabe. Es geht nicht nur um das reine Musizieren. Durch den ‚normalen‘ und gewohnten Unterricht geben wir den Kindern und Jugendlichen auch ein Stück weit Normalität zurück.“

Dass in den vergangenen Wochen und Monaten die Schülerzahlen aber deutlich zurückgegangen sind, ist nicht von der Hand zuweisen. „Vor der Pandemie hatten wir an den drei Standorten rund 1000 Schüler. Rund 150 wurden inzwischen abgemeldet“, informiert Volkmar Doß. Gründe hierfür sieht er beispielsweise in der Kurzarbeit. „Wenn das Geld knapp wird, spart man verständlicherweise zuerst an solchen Sachen“, glaubt er.

„Darum können wir derzeit aber auch Schüler aufnehmen, wo es sonst Engpässe gab. Für alle Instrumente, außer am Klavier und beim Gesang, gibt es zu besetzende, freie Plätze“, informiert Volkmar Doß.

Volkmar Doß, Dirigent des Jugendblasorchesters und Leiter der Musikschule. Quelle: OZ-Archiv

Digitaler Unterricht bleibt weiterhin eine Option

Aber auch die Verunsicherung spielt eine entscheidende Rolle. Darum ist der bereits zu Beginn der Corona-Krise begonnene Ausbau des digitalen Unterrichts eine wichtige Ergänzung, um die Schüler weiter zu fördern und sicher auch bei Laune zu halten.

„Wir haben sofort mit dem digitalen Unterricht begonnen. Für alle Lehrer ein enormer Aufwand. Nur durch ihr großes Engagement und sehr viel Eigeninitiative konnte diese Form des Unterrichts durchgeführt werden“, erklärt der Leiter der Musikschule Vorpommern-Rügen und betont: „Wir wollen wann immer es geht Schüler und Lehrer zum Unterricht zusammenführen. Müssen und wollen aktuell aber den digitalen Unterricht aufrechterhalten, um allen Schülern die Möglichkeit zu geben, weiterhin musizieren zu können.“

„ Klassenmusizieren “ und „Instrumenten-Karussell“ in angepasster Form

Erfreulich hingegen, dass bereits in der kommenden Woche an der Grimmener Regionalschule „ Robert Koch“ das „ Klassenmusizieren“ starten soll. „Es wird ein anderer Unterricht sein, als in den Jahren zuvor“, weiß Volkmar Doß und erklärt: „Es geht einfach nicht, dass jeder Schüler ein Instrument in die Hand bekommt und wir loslegen. Doch wir wollen den Unterricht unbedingt fortführen und werden auch Wege finden.“

Für den September ist zudem das beliebte „Instrumenten-Karussell“ geplant. Dann können Kinder sich an den verschiedensten Musikinstrumenten ausprobieren. „Wer daran teilnehmen möchte, kann sich ab sofort in der Grimmener Musikschule anmelden“, erklärt er.

Auf Konzerte der Klangkörper müssen die Grimmener aber vorerst noch warten. „Bis es keine Lockerungen diesbezüglich gibt, sind Auftritte mit Kindern und Jugendlichen aus meiner Sicht kaum realisierbar“, betont Doß.

Neuer Lehrer will „Schlagzeug-Ensemble“ aufbauen

Voller Freude kann der Leiter der Musikschule aber in diesen „besonderen“ Tagen einen neuen und lange ersehnten Lehrer begrüßen. „Wir haben zwei Jahre lang um eine Stelle im Bereich des Schlagzeug-Unterrichts gekämpft. Seit einigen Tagen ist nun Jonas Dometshauser bei uns und eröffnet der Musikschule völlig neue Möglichkeiten“, ist Doß begeistert.

Der gebürtige Bayer ist 31 Jahre alt, studierte in Köln und beginnt nun in Grimmen als Schlagzeuglehrer. „Die Bedingungen hier vor Ort haben mich sofort begeistert. Mein Ziel ist es, an diesem Standort ein Schlagzeug-Ensemble aufzubauen“, sagt er. Hierfür werden noch weitere Schüler gesucht, die bei dem Profi in die Lehre gehen wollen.

Zudem hat sich Jonas Dometshauser sofort in Mecklenburg-Vorpommern verliebt. „Die Region und vor allem das Meer sind atemberaubend. Ich komme sozusagen aus den Bergen und bin begeistert von der wundervollen Umgebung und den Leuten hier“, schwärmt er.

Von Raik Mielke