„Muss ich jetzt verhungern?“: Ribnitzer Rentner bekommen kein Essen mehr geliefert

Ribnitz-Damgarten

Schöne Bescherung kurz vor den Feiertagen: Etliche Ribnitz-Damgartener sollen kein Essen mehr geliefert bekommen, darunter viele Rentner, die auf die Essenslieferungen angewiesen sind. Auch Arbeitnehmer, die in der Mittagspause keine Zeit für einen Weg in die Kantine haben, und trotzdem ein günstiges, warmes Mittagessen essen möchten, sollen nicht mehr beliefert werden.

Der Hintergrund ist, dass das Essen, das in der Küche des Awo-Pflegeheimes „Haus am Bodden“ gekocht wird, nicht mehr ausgeliefert wird. „Hier wird nur noch für die Bewohner unseres Hauses gekocht“, sagt Nico Stroech, Leiter des Pflegeheimes. Er und seine Mitarbeiter tragen dafür jedoch keine Verantwortung. Die Entscheidung, die Lieferungen einzustellen, fiel in Rostock bei der Wirtschaftsbetriebe Rostock GmbH, die die Küche und den Lieferservice betreibt. Mehrheitsgesellschafter ist hier jedoch wiederum die Arbeiterwohlfahrt Rostock.

„Die Menschen sind damit alleine gelassen worden“

Dass aus bestimmten Gründen solche Entscheidungen manchmal getroffen werden müssen, sei nachvollziehbar und legitim. Die Art und Weise jedoch nicht, so Nico Stroech. Er und seine Mitarbeiter mussten in den vergangenen Tagen zahlreiche Anrufe entgegennehmen. Viele Antworten hatten sie nicht. „Wir haben keinen Einfluss darauf“, sagt Stroech.

Denn erst am Dienstag hatten die Kunden des Lieferdienstes das Kündigungsschreiben bekommen. Zum 30. Dezember sollten die Lieferungen, für die täglich drei Fahrer unterwegs sind, eingestellt werden, aufgrund geänderter Rahmenbedingungen und geschäftlicher Anforderungen, wie es hieß. „Die Menschen sind damit alleine gelassen worden“, so Nico Stroech. Eine längere Kündigungsfrist und Hilfe bei der Suche nach einem neuen Lieferdienst wären sinnvoll gewesen. Denn etliche der Kunden sind Rentner.

Kunden wissen nicht, was sie machen sollen

Etwa 120 Kunden sind offenbar betroffen. Ende April soll der Lieferdienst komplett eingestellt werden. Bis dahin ist beispielsweise noch eine Tagesklinik vertraglich an die Lieferungen gebunden. Von der Komplett-Einstellung der Lieferungen im April sind dann etwa weitere 60 Menschen betroffen.

„Ich bin alt und kann nicht mehr einkaufen. Ich brauche das Essen. Muss ich jetzt verhungern?“, fragt beispielsweise Hella Kolew, die sich bei der OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten gemeldet hatte, kurz nachdem sie das Schreiben erhalten hatte. Die 78-Jährige wohnt im Mittelweg in Ribnitz und hat täglich ihr Mittagessen von den Fahrern der Wirtschaftsdienste Rostock bekommen. Nun kam die Kündigung, kurz vor dem Jahreswechsel mit seinen Feiertagen.

„Wer sich das hat einfallen lassen, hat keine Verwandten“, sagt Kolew. Einmal pro Woche füllt die Rentnerin einen Speiseplan aus und bezahlt das Essen. Bisher lief das alles problemlos. Weniger als fünf Euro kosteten die Mahlzeiten. „Von heute auf morgen etwas Neues zu finden, ist unmöglich“, sagt Hella Kolew, „wo melde ich mich? Wie läuft das? Ich wohne alleine und weiß nicht, was ich machen soll.“

Öffentlicher Druck hat etwas bewirkt

Neben der Awo Rostock ist auch die Dussmann Servicegesellschaft an den Wirtschaftsbetrieben Rostock beteiligt. Anfang 2002 wurden die Bereiche Verpflegung und Reinigung der Awo Rostock in die Wirtschaftsdienste Rostock GmbH ausgegliedert. Matthias Siems, Geschäftsführer der Wirtschaftsdienste Rostock GmbH und der Arbeiterwohlfahrt Rostock, war für eine Stellungnahme telefonisch nicht zu erreichen. Auch eine E-Mail-Anfrage blieb unbeantwortet.

Doch offenbar hat der öffentliche Druck etwas bewirkt. Zahlreiche Anrufe gingen offenbar in Rostock ein. Sogar das Wirtschaftsministerium soll um Hilfe gebeten worden sein. Die Wirtschaftsdienste Rostock GmbH knickte offenbar ein. Nun sollen die Essenslieferungen wohl bis Ende Januar weiter stattfinden. Damit hätten die Betroffenen etwas mehr Zeit, einen neuen Anbieter zu finden.

Weitere Schlagzeile zur Awo in letzter Zeit

Die Awo Rostock war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, unter anderem, weil Firmen von ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern Aufträge für die Awo zugeschanzt worden sein sollen. Christian Kleiminger, Vorsitzender des Awo Kreisverbandes Rostock, hatte die Vorwürfe zuletzt dementiert.

Die Awo Rostock hat nach eigenen Angaben etwa 550 MitarbeiterInnen in mehr als 30 Einrichtungen und Projekten in Rostock, Ribnitz-Damgarten und Kühlungsborn.

Von Robert Niemeyer