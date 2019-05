Zingst

Wenn Peter Krön an der Ampel sein „Pony“ wiehern lässt, dann „freuen sich die Kinder, die Frauen suchen das Pferd und die Männer wittern den Mustang.” Lächelnd drückt der Delmenhorster noch einmal den schwarzen Knopf. Das „Ponycar“ wiehert tatsächlich. „Ein Mustang hat eben Seele”, erklärt Peter Krön, einer der Teilnehmer des Mustangtreffens „Vom Land bis ans Meer” am Samstag vor der Zingster Multimedia-Halle. „Wir sind mit 50 Autos in Hannover gestartet, 64 sind in Rostock angekommen und zwischen Ahrenshoop und Zingst waren es schließlich 80“, bestätigten Jennifer Wellmann und Mario Wolf, Organisatoren des Mustang-Treffens. Über eine „überwältigende Resonanz der geschätzt 2000 Besucher trotz Hagelschauer" freuten sich die beiden ebenso wie über ihre disziplinierten Mustang-Fahrer.

Bei Bilderbuch-Aprilwetter erwarteten jede Menge bunte, auf Hochglanz polierte Modelle des US-amerikanischen Kultautos der Marke Ford, aber auch Cadillacs, Lincolns, Pontiacs oder Dodges auf die Besucher, stilvoll umrahmt von Country-Musik und den „Thunderhill Linedancers“ aus Barth.

Freuten sich über die vielen Besucher: die Organisatoren Mario Wolf und Jenny Wellmann. Quelle: Susanne Retzlaff

Hans-Jürgen Rosin stellte alte und aktuelle Mustang-Modelle vor. Schwarz, tiefer gelegt mit hochgezogenem Heck, 450 PS, Zehn-Gang-Automatik, Beschleunigung von 0 auf 100 in praktisch 4,5 Sekunden, schnell wie ein Ferrari, kostet der Mustang „Facelift“, das aktuelle Modell, als Neuwagen ohne Extras etwa 55000 Euro. Damit sei er der günstigste Acht-Zylinder-Mustang, den man als Neuwagen kaufen könne, bestätigt Jürgen Olbrich aus Bomlitz, der noch ein paar Tausend Euro in die „Personalisierung” seines Schätzchens investiert hat.

Der GT, Jahrgang 2016, ist komplett „diamondwhite-matt“ foliert, der Fond furniert, die Sitze sind mit Bentley-Leder bezogen und der Clou wartet unter der Motorhaube des Cabrios: Aufkleber neben Aufkleber, von Route 66 bis Miss America. Die 278 km/h in der Spitze könne er auf deutschen Autobahnen fahren, am liebsten sei er aber entspannt und mit offenem Verdeck durch die Landschaft unterwegs und genieße „das Blubbern des V8.

Olbrichs Schmuckstück ist der Expertentipp bei der Wahl zum schönsten Mustang, folgt man Pier Geyer aus Buchholz in der Nordheide und Dennis Nogowski aus Ellerbeck, die gerade das Fahrwerk von Geyers „Zweijährigem“ bewundern.

Rolaf-Erik Schulze (l.) neben seinem Mustang im Gespräch mit Gästen. Quelle: Susanne Retzlaff

Zu den ältesten Modellen vor Ort gehörte aus gleichem Stall Mustangs kleiner Bruder, ein Ford „Streifentaunus“. Götz-Peter Körber aus Barth hatte einen „12 M“ mitgebracht. Von 1959 bis 1962 in einer Auflage von 200000 Stück in Köln gebaut, hat dieser Ami-Schlitten 38 PS unter der Haube und immer nur zwei Türen. Der älteste Mustang, Jahrgang 1967, beeindruckte Fans und Gäste mit noch ungefiltertem Sound und ebensolchem Duft. Kaum jünger war das himbeerfarbene, fast filigran wirkende 68er-Modell, das Rolaf-Erik Schulze in Zingst beherbergt.

Zum schönsten Mustang allerdings wählte das Publikum ein aktuelles Modell, orange mit schwarzen Streifen. Thomas Fritsch aus Halle hat seinen Mustang Facelift mit einem üppigen Heckspoiler als Hingucker ausgestattet und damit die Mehrheit der Besucher überzeugt. Die Gäste wählten nämlich das schönste Auto.

Aber wie fühlt es sich an, mit einem Mustang zu fahren? Frank Wiener gab die Antwort und nahm Egon und Tim Lawrenz gegen Spende für die TSG Zingst in seinem „6 Forum“ mit: „Wir fahren offen“, lautete seine Ansage, die beiden freuten sich doppelt auf ihre erste Mustang-Tour. Das Fazit: „Es war schnell, kalt, neu, cool, toll.“

Zur Galerie Mehr als 200 Besucher kamen zum Mustang-Treffen in Zingst.

Susanne Retzlaff