Mutterkonzern von Center Parcs in Geldnot: Was bedeutet das für Pütnitz?

Ribnitz-Damgarten

Ferienparadies in Geldnot? Das Bernsteinresort in Gefahr? Ein Zeitungsbericht sorgt in Ribnitz-Damgarten für Unruhe. Laut einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 5. Februar hat der Mutterkonzern des Ferienpark-Riesen Center Parcs finanzielle Probleme. Spekuliert wird dabei, ob das Auswirkungen auf die Expansionspläne von Center Parcs in Deutschland haben könnte.

„Unsere Projekte in Deutschland werden weiterhin geprüft“, wird eine Sprecherin des französischen Mutterkonzerns Pierre et Vacances in der SZ zitiert. Was das konkret bedeutet, habe die Konzernsprecherin offen gelassen.

Gerüchte über Insolvenz

„Der Bericht hat zu einigen Turbulenzen geführt“, sagt Sabine Huber, Sprecherin von Center Parcs Germany. Gerüchte seien aufgekommen, der Mutterkonzern stehe kurz vor der Insolvenz. Von einem sogenannten Schutzschirmverfahren war die Rede. Huber betont dabei, dass es sich hier möglicherweise um einen Übersetzungsfehler handeln könnte. Während nämlich der Begriff Schutzschirmverfahren ein Begriff des deutschen Insolvenzrechtes ist, befinde sich das französische Unternehmen Pierre et Vacances nicht in einem Insolvenzverfahren. Vielmehr handele es sich bei dem eingeschlagenen Weg um eine Art Mediation zwischen dem Konzern und seinen Gläubigern.

Die Landebahn des Militärflughafens: In diesem Bereich sollen die Ferienhäuser von Center Parcs entstehen. Quelle: Robert Niemeyer

Konkret heißt es dazu von Center Parcs: „Für Frankreich wurde ein gütliches Einigungsverfahren mit unseren französischen Partnern eingeleitet. Das Ziel dieser Einigung ist es lediglich, einen Rahmen für Gespräche mit unseren Partnern setzen zu können, um Lösungen für die langfristige Nachhaltigkeit des Konzerns zu sichern.

Entgegen anders lautender Medienberichte hat das gütliche Einigungsverfahren nach französischem Recht nichts mit dem in Deutschland bekannten Schutzschirmverfahren zu tun.“ Das Verfahren in Frankreich habe im Moment weder Auswirkungen auf die Mitarbeiter des Unternehmens noch auf den Betrieb der Ferienparks oder die laufenden Expansionspläne.

Offenbar hat aber auch bei dem Tourismusriesen die Corona-Krise ihre Spuren hinterlassen. Im vergangenen Jahr hat der französische Mutterkonzern einen Verlust von 336 Millionen Euro gemacht. Laut Bericht der SZ hat der französische Staat dem Konzern zudem eine Kreditbürgschaft in Höhe von 240 Millionen Euro gewährt. Außerdem verhandele der Konzern mit Investoren über eine Finanzspritze in Höhe von 250 Millionen Euro.

Kurzarbeit und staatliche Hilfen

Derzeit fehle laut Sabine Huber zwar ein wenig die Perspektive, weil nicht klar ist, wann die Ferienparks wieder öffnen dürfen. Center Parcs Deutschland bediene sich dabei wie jedes andere Unternehmen auch der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. „Wir schauen, welche wirtschaftlichen Hilfen wir beantragen können, und nutzen das Mittel der Kurzarbeit“, so Sabine Huber.

Die bestehenden Parks sind derzeit geschlossen. „In dem Moment, in dem wir wieder öffnen dürfen, werden wir aber einen Boom erleben“, ist sie sich sicher. Die Erfahrungen des vergangenen Jahres hätten gezeigt, dass sich Verluste in gewissem Maße aufholen lassen, auch weil aufgrund der unsicheren Reisesituation viele Bürger in Deutschland Urlaub machen würden und unter anderem es auch viele Menschen gegeben habe, die 2020 das erste Mal überhaupt in einem Center Parcs Urlaub gemacht hätten.

Auch im Ribnitzer Rathaus lässt man sich offenbar nur bedingt von den Berichten beeindrucken. „Das Projektteam von Center Parcs arbeitet genauso wie wir ungebremst an dem Projekt weiter“, sagt Bürgermeister Thomas Huth. Die Vertreter von Center Parcs hätten der Verwaltung die Strategie zur Bewältigung der aktuellen Situation transparent dargelegt. „Wir sind aber auch nicht blind.“ Die Situation sei für Center Parcs, wie für alle touristischen Unternehmen, schwierig. „Je früher die Krise aufhört, desto besser ist das für die Cash-Situation“, so Huth.

Planer noch immer nicht gefunden

Einen Planer habe man indes noch nicht gefunden. Die Stadt sucht nach wie vor jemanden, der die Bauleitplanung für das Projekt auf der Halbinsel Pütnitz übernimmt. Möglich sei laut Thomas Huth, dass die Stadt auch gezielt Universitäten anspricht. Das Projekt sei auch für den Einstieg ins Berufsleben bzw. um Erfahrungen zu sammeln möglich, ohne sich langfristig zu binden. Die Projektstelle für die Bauleitplanung ist befristet.

Auf dem ehemaligen Flugplatz Pütnitz soll das Bernsteinresort entstehen. Unter anderem will Center Parcs hier 600 Ferienappartements und -häuser mit einer Gesamtkapazität von 2800 Betten bauen. Außerdem soll ein Reiterhof entstehen. Geplant ist außerdem ein Freizeitpark für Familien. Auch das Technikmuseum soll modernisiert werden.

Von Robert Niemeyer