Ribnitz-Damgarten

Mama ist die Beste! Eine Tatsache, so unumstößlich wie das Amen in der Kirche. Schließlich gibt es ja sogar einen eigenen Ehrentag für die Mütter dieser Welt. Am Sonntag sind Töchter und Söhne dieser Welt dazu aufgerufen, Danke zu sagen für die Liebe, die ihnen zeitlebens von ihren Mamas entgegengebracht wurde.

Bekanntlich geschieht dies in der Regel mit einem bunten Blumenstrauß. Und bekanntlich verschläft der eine oder andere dieses Datum gerne einmal. Blumen von der Tankstelle sind dann oftmals die letzte Rettung, schließlich ist ja Sonntag. Doch das muss nicht sein, auch nicht in einer Pandemie. Denn bekanntlich dürfen Blumenläden auch während des Lockdowns öffnen. Die OZ hat einmal in Ribnitz-Damgarten nachgefragt, welche Blumenläden am Sonntag geöffnet haben. Und wann.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rosen sind Klassiker

Die Blütenmeisterei in der Gänsestraße in Ribnitz macht wie viele Blumenläden extra am Sonntag auf. „Viele Kunden haben vorbestellt. Klassiker sind natürlich Rosen“, sagt Susanne Arndt, Mitarbeiterin der Blütenmeisterei. Von 8 bis 13 Uhr sind Arndt und ihre Kolleginnen am Sonntag im Einsatz. Am Sonnabend ist das Geschäft von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Vorbestellungen sind auch möglich unter der Telefonnummer 03821/7093847.

Ein paar Meter weiter befindet sich der Blumenladen „Vergiß mein nicht“ (Am Markt 11). Am Sonnabend gibt es hier von 8 bis 18 Uhr Muttertagssträuße in allen Preisklassen. Am Sonntag helfen die Mitarbeiter Muttertagsspätstartern von 8 bis 13 Uhr aus der Klemme. Telefonisch ist das Geschäft unter 03821/889476 erreichbar.

Vorbestellungen möglich

Der „Blumenhof Lewerenz“ in der Langen Straße 42 in Ribnitz hat am Sonnabend von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Auch am Sonntag gibt es hier Sträuße für die eigene Mama. Ebenfalls ab 8 Uhr bis in die Mittagszeit ist das Geschäft geöffnet. Telefonisch erreichbar ist der Laden unter 03821/390887.

In Damgarten werden Spätzünder beim Blumenhof Griem fündig. Am Sonntag ist das Geschäft in der Barther Straße 18 von 8 bis 12 Uhr geöffnet, ebenso am Sonnabend vor dem Muttertag. Bestellungen werden unter der Telefonnummer 03821/62049 entgegengenommen.

Von Robert Niemeyer