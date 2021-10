Nach 40 Jahren: Darum muss Zingsterin ihren Laden schließen

Zingst

Die Lebensgeschichte von Ursula Schwarz beginnt mit einem Aufstand. Als 1953 Arbeiterinnen und Arbeiter in der damaligen DDR unter anderem gegen erhöhte Arbeitsnormen auf die Straße gehen, erblickt sie in Magdeburg das Licht der Welt. Ihr Vater wird auf dem Weg ins Krankenhaus in Magdeburg verhaftet, die Polizei lässt sich erst von der Hebamme überzeugen, dass er zu Frau und Tochter will, nicht gegen die verschärften Vorgaben des Regimes auf die Straße gegangen ist.

Ursula Schwarz widmet sich später dem Maschinenbau. Als Instruktorin wird sie in der Aus- und Weiterbildung eingesetzt. Doch ihre Liebe gilt der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. In Dierhagen wacht sie als Rettungsschwimmerin im Strand. Und da reift der Plan, auf die Halbinsel überzusiedeln. Das gelingt schließlich mit einem Ring-Umzug von insgesamt acht Parteien in Magdeburg, Berlin und Greifswald. Am Ende des Tausches landet sie zusammen mit ihrem Mann in Zingst.

Paar meistert Anfangsschwierigkeiten

Gemeinsam meistert das Paar die Anfangsschwierigkeiten. Nach fast einjähriger Arbeitslosigkeit findet er einen Job im Handel, sie folgt ihm später in dieselbe Organisation. Den Grundstein für ihr Geschäft, das in dem Seeheilbad später zu einer festen Größe werden wird, legt das Paar 1981 mit der Übernahme der damaligen Verkaufsstelle für Schreibwaren in der Hafenstraße.

Der Erfolg kommt erst später. Wo heute in der Hafenstraße/Ecke Strandstraße eine Gaststätte ist, erfüllt Ursula Schwarz einige Jahre vor der Wende den verordneten Plan mehr als gut. Vor allem mit einem Bücherverkauf übertrumpft sie ähnliche Verkaufsstellen in Barth und Ribnitz-Damgarten. Aber auch der mobile Bücherverkauf während verschiedener Veranstaltungen kommt an.

Eigener Laden als Rente

Schließlich baut sie das jetzige Domizil des Geschäfts in der Hafenstraße. „Dieser Laden ist unsere Rente“, sagt Ursula Schwarz (68) heute. Dazu kommt ein wenig Glück mit Glücksspiel. Denn sie ist eine der letzten Annahmestellen für das Telelotto der früheren DDR in der ganzen Region und wird dann Annahmestelle für das „West-Lotto“, wie sie sagt.

Endlich im eigenen Geschäft, machen ihr Einbrecher das Leben schwer. Fünfmal steigen Unbekannte schon in der Anfangszeit in den Laden ein, stehlen in erster Linie Zigaretten. Dreimal springt die Versicherung ein, zweimal bleibt Ursula Schwarz auf dem Schaden sitzen.

Erfolglose Suche nach Nachfolger

Jahrzehnte ohne Urlaub, das Geschäft ist regelmäßig 12 Stunden täglich auf, während der Saison auch sonntags, sagt sich Ursula Schwarz im vergangenen Jahr: „Ich höre auf.“ Die Suche nach einer Geschäftsnachfolge ist schwierig, bleibt am Ende erfolglos. Zwei ihrer drei Töchter leben und arbeiten weit entfernt. Die Älteste hilft zwischenzeitlich aus, möchte den kleinen Laden aber nicht übernehmen. Und auch ihr Mitarbeiter Ingo Koll möchte nicht der eigene Herr in dem Geschäft werden.

Ein Berliner hat Interesse. Doch einen Tag vor der Übernahme – alle Verträge sind längst gemacht – kommt der Rückzieher. Das Bauchgefühl habe dem Nachfolger gesagt, er werde mit dem Laden nicht glücklich, so begründet der Berliner die kurzfristige Absage. „Da war ich erst einmal platt“, sagt Ursula Schwarz. Ein weiterer Interessent aus Zingst meldet sich, zieht sein Angebot aber ebenfalls kurz vor der eigentlichen Übernahme zurück. Dieses Mal werden die Arbeitszeiten als Grund angeführt. Inzwischen hat Ursula Schwarz aufgegeben. Am 30. Oktober öffnet sie das letzte Mal. Damit geht eine Ära zu Ende. Das benachbarte Textilgeschäft wird die Ladenfläche zusätzlich anmieten.

Schmerzlicher Ausverkauf des Lebenswerks

Ursula Schwarz ist die erste mit ihrem Angebot in Zingst. Sie gibt nicht, wie andere in dem Seeheilbad, auf. Sie erinnert sich noch genau an den Eröffnungstag. „Ich hätte ein Blumengeschäft aufmachen können“, so groß ist die Anteilnahme bei den Zingsterinnen und Zingstern. Andere möchten eine Eröffnung des Ladens verhindern, bieten Hunderttausende, damit das Geschäft in der Hafenstraße gar nicht erst öffnet.

Und nun: Schluss, aus, vorbei. Trotz Inseraten in Fachmagazinen findet sich kein Nachfolger. „Das tut weh“, sagt Ursula Schwarz sichtlich gerührt. Etliche Zingster würden ihren Schritt bedauern. Aber beim Ausverkauf des Lebenswerkes sind die Einwohner nicht zimperlich. An die 60 leichte Regenponchos, die seit Längerem im Lager liegen, waren mit Rabatt innerhalb von zwei Tagen verkauft. „Die Leute kaufen, wenn die Ware reduziert ist“, sagt Ursula Schwarz.

