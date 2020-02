Die Ehrenamtlichen wurden zuletzt immer wieder von einigen Barthern beschimpft. Dabei haben sie seit der Gründung der Initiative im Jahr 2014 sehr viel erreicht. Ein großer Erfolg war der Bau des Dschungel-Spielplatzes in Barth-Süd.

Der zweite Bauabschnitt des Dschungel-Spielplatzes in Barth-Süd wurde am Kindertag 2019 eingeweiht. Die Barther Spielplatzinitiative hatte sich dafür eingesetzt, dass in dem Stadtteil ein Spielplatz entsteht. Quelle: Volker Stephan