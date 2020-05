Nach Auffahrunfall in Ribnitz: Zwei Frauen und ein Kleinkind verletzt

Ribnitz-Damgarten

Bei einem Verkehrsunfall in Ribnitz-Damgarten sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 16.15 Uhr ein Pkw im Körkwitzer Weg in Ribnitz auf einen verkehrsbedingt stehenden Lkw aufgefahren. Dabei verletzte sich die 32-jährige Fahrerin des Renault leicht, ebenso wie eine weitere Mitfahrerin. Beide wurden in ein Krankenhaus in Rostock gebracht.

Auch ein einjähriges Mädchen, das ebenfalls im Pkw saß, wurde nach Angaben der Polizei verletzt. Nach Begutachtung durch den Notarzt wurde das Kind vom Vater abgeholt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

7000 Euro Schaden

Bei dem Unfall im Körkwitzer Weg in Ribnitz wurden drei Menschen verletzt. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Bei dem Unfall entstand ein polizeilich geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Ribnitzer Feuerwehr im Einsatz. Kurzzeitig musste der Körkwitzer Weg gesperrt werden. Die Kameraden sicherten die Unfallstelle ab und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf.

Von Robert Niemeyer