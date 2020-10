Ribnitz-Damgarten

Die Bilder gingen um die Welt. Das brennende Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Bereits vor dem Brand waren die Zustände, unter denen die Flüchtlinge dort leben mussten, unzumutbar. Eigentlich für 2800 Menschen ausgelegt, lebten dort zeitweise bis zu 20 000 Menschen. Nach dem Brand Anfang September, bei dem das Lager sowie die Habe der Flüchtlinge fast vollständig zerstört worden sind, sind mehr als 12 000 Menschen obdachlos. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Die schutzsuchenden Menschen brauchen Hilfe. Und Ribnitz-Damgartener wollen jetzt helfen.

Nicht nur zuschauen

„Das Thema hat mich sehr beschäftigt. Ich hatte schlaflose Nächte. Ich dachte mir: Wir müssen irgendetwas tun“, sagt Nicole Brandt vom Alternativen Jugendzentrum „Kita“, nachdem sie die Bilder vom und die Nachrichten über den Brand in Moria verfolgt hatte. Kurzerhand hatte sie sich an den Verein „ Rostock hilft“ gewandt. Dieser hatte sie weitervermittelt an einen Verein aus Berlin-Brandenburg. „Wir packen’s an“ heißt dieser Verein. Dessen Mitglieder sammeln Spenden für Flüchtlinge in den Lagern an den EU-Außengrenzen. Und die Mitglieder des AJZ in Ribnitz wollen sich daran nun beteiligen.

„Die Bilder waren mehr als aussagekräftig. Ich war selbst vor ein paar Jahren in solch einem Lager und habe live gesehen, wie schlimm die Zustände sind“, berichtet Oliver Müller vom AJZ. „Man hat irgendwann genug davon, einfach nur zuzugucken. Wir möchten einfach was machen“, sagt auch Eni Brandt.

Sammlung bis 20. Oktober

Anlässlich der Winterspendenaktion des Vereins „Wir packen’s an“ werden Dinge des alltäglichen Bedarfs gesammelt. Bis zum 1. November wird gesammelt. Die Spenden werden dann zu Flüchtlingslagern in Griechenland, Bosnien und Syrien transportiert.

Mehrere Brände hatten das Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos Anfang September fast vollständig zerstört. Quelle: Petros Giannakouris/AP/dpa

Bis zum 20. Oktober sammeln die Mitglieder des AJZ in Ribnitz Spenden für die Flüchtlinge in Griechenland. Über die sozialen Netzwerke Facebook (www.facebook.com/ajzkita) und Instagram (www.instagram.com/ajz.kita.e.v) oder per E-Mail an ajz-kita@bdpmv.org kann des AJZ dafür kontaktiert werden. Täglich ab 16 Uhr ist zudem jemand im AJZ, um Spenden entgegenzunehmen. „Mit zwei Transportern bringen wir die Spenden dann nach Berlin“, sagt Nicole Brandt. Wünschenswert wäre, wenn die Spenden in Kisten abgegeben werden. Auch sollten die Sachen sauber und ganz sein.

Spenden für Moria: Das wird gebraucht Der Verein „Wir packen’s an“ hat eine Liste von Dingen veröffentlicht, die vor Ort in Griechenland gebraucht werden. Kleidung für Erwachsene: Winterjacken (Größen S, M und L), Regenkleidung, dunkle Pullover (M/L), dunkle T-Shirts, Trainingsanzüge (S/M/L), Wander- und Turnschuhe (Größe 37 bis 44), Handschuhe, Mützen, Socken und Unterwäsche (nur neu). Kleidung für Babys, Kinder und Jugendliche: Winterjacken, lange Hosen, Regenkleidung, Pullover, T-Shirts, warme Schuhe, Handschuhe, Mützen, Leggings (auch für Frauen), Baby-Schlafsäcke, Schlafanzüge (ohne Füße), Unterwäsche, Socken und Strumpfhosen (nur neu). Hygiene und Gesundheit: Zahnbürsten, Zahncreme, Feuchttücher, Shampoo, Duschbad, Seife, Rasierer, Rasierschaum, Menstruationsbinden, Windeln (für Kinder und Erwachsene), Wundspray, Verbandsmaterial, wiederverwendbare Masken, Insulin, Babycreme, Babynahrung/Milchpulver. Reinigung: Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Geschirrspülmittel, Müllsäcke, Waschmittel. Wohnen und Schlafen: Zelte, Schlafsäcke, Decken (keine Federn/Daunen), Planen, Isomatten, Rucksäcke, stabile Tragetaschen, Babykörbe. Auch Geldspenden sind möglich, um die benötigten Dinge zu kaufen und den Transport zu finanzieren. Kontoinhaber: Wir packen’s an e.V., Bank: GLS Bank, IBAN: DE03 4306 0967 1059 2396 00.

Das AJZ ist der einzige Verein in MV, der für die Aktion des Vereins „Wir packen’s an“ sammelt. In den vergangenen Tagen habe es bereits positive Resonanz dazu gegeben. Aus Gadebusch seien bereits Spenden eingetroffen, auch aus Wismar sollen welche kommen. „Das macht Mut und Hoffnung, dass noch viele weitere Menschen helfen wollen“, so Nicole Brandt. Auch in Ribnitz-Damgarten seien die AJZ-Mitglieder bereits mehrfach auf ihre Aktion angesprochen worden. „Die Menschen in Ribnitz-Damgarten sind bekanntlich sehr hilfsbereit“, hofft Oliver Müller auf viele Helfer. „Wir sagen jetzt schon vielen Dank an die Helfer!“, so Nicole Brandt.

Von Robert Niemeyer