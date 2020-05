Barth

Auch ins Barther Bibelzentrum kehrt wieder Leben ein. Nach wochenlanger Schließung aufgrund der Corona-Pandemie hat die Einrichtung seit dem 12. Mai wieder geöffnet. Und auch die Führungen durch den Bibelgarten können wieder angeboten werden, und zwar alle vierzehn Tage. Die nächste Führung findet am 3. Juni um 15 Uhr statt.

Aufgrund der geltenden Verordnungen ist die Zahl der Teilnehmer auf zehn Personen begrenzt, Anmeldungen sind jederzeit möglich. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird dringend empfohlen, selbst genähte Stoffmasken gibt es gegen eine kleine Spende auch im Bibelzentrum.

Ausstellung „Gottes-Häuser“ ab 4. Juni

Ab dem 4. Juni kann im Bibelzentrum zudem die Ausstellung „Gottes-Häuser“ besichtigt werden. Gezeigt werden Zeichnungen von Ingeborg Czacharowski. Pommersche Dorfkirchen, besonders solche aus dem Mittelalter, haben es der Stralsunderin angetan. Die 1926 geborene Künstlerin, die mit dem Zimmermannsbleistift des Vaters erste Zeichnungen anfertigte, hat viele von diesen Kirchen porträtiert, oft bei gemeinsamen Ausflügen mit ihren Söhnen, die ebenfalls malen.

Diese Bilder sowie verschiedene Blumen- und Märchenmotive der Stralsunderin sind ab dem 4. Juni im Saal des Bibelzentrums zu sehen. Eine Ausstellungseröffnung kann leider nicht stattfinden, ein Besuch der Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Bibelzentrums möglich.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Das Bibelzentrum, Sundische Straße 52 in Barth, hat dienstags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, mit Kurkarte 4 Euro. Schüler und Studenten zahlen 2,50 Euro. Eine Familienkarte kostet 9 Euro.

Die nächsten Führungen durch den Bibelgarten werden am 3. und am 17 Juni sowie am 1. Juli um jeweils 15 Uhr angeboten. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt, pro Person kostet die Führung 3,50 Euro. Anmeldung unter 03 82 31/776 62 oder per E-Mail an info@bibelzentrum-barth.de.

Von Anika Wenning