Nach Diebstahl von Mikrofonanlage aus Tribohmer Kirche: Große Anteilnahme

Tribohm

Offenbar gibt es doch noch gute Menschen. „Ich bin ganz gerührt“, sagt Christhart Wehring. Der Pastor der Evangelischen Kirchgemeinde Ahrenshagen-Lüdershagen hatte mit so viel Resonanz dann doch nicht gerechnet. „Viele Menschen sprechen mich an und wollen helfen“, sagt Wehring. Die Chancen stehen gut, dass der Gottesdienst in der Tribohmer Kirche bald doch wieder klar und deutlich zu hören sein wird.

Zur Erinnerung: Am vergangenen Wochenende ist in die Kirche in dem kleinen Ort in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow eingebrochen worden. Die Diebe hatten eine nagelneue Mikrofonanlage gestohlen, die für 1500 Euro angeschafft worden war. „Damit auch jeder den Gottesdienst besser verfolgen kann“, so der Pastor.

Benefizkonzert angeboten

Viele Menschen meldeten sich daraufhin mit Angeboten. Der St. Klaren-Chor aus Ribnitz-Damgarten bot seine Unterstützung an. Sven Kaiser, ortsansässiger Komponist und Musiker, hat angeboten, ein Benefizkonzert zu geben. Viele Menschen fragten nach einer Spendenmöglichkeit.

Das Spendenkonto: Evangelische Kirchgemeinde Ahrenshagen, IBAN DE24 1309 1054 0002 3737 42, BIC GENODEF1HST, Stichwort: Kirche Tribohm.

Der Schaden fällt glücklicherweise mittlerweile nicht mehr ganz so hoch aus. Denn kleine Detektive hatten einen Teil der Anlage entdeckt. Beim Spielen fanden Kinder einen Karton mit den Mikrofonen und den Funkempfängern und -sendern. Pflichtbewusst gaben die Kinder das gefundene Diebesgut zurück. „Dafür gab es einen Finderlohn“, so Christhart Wehring. Und zwar Apfelsaft und Honig. Verschwunden bleiben die Boxen und der Verstärker.

Erntefest am Sonntag

Wehring ist froh, dass nach diesem „Raub am Gemeinwohl“ sich wohl alles zum Guten wendet. Die Diebe hatten die Gutmütigkeit der Kirchgemeinde ausgenutzt. Die Tribohmer Kirche steht Besuchern tagsüber nämlich immer offen. „Wir möchten, dass die Schätze der Kirche zugänglich sind“, so Wehring.

Am Sonntag, 3. Oktober, wird sie das wieder sein. Dann findet das Erntedankfest in Tribohm statt. Auch dann können Interessierte in das Bauwerk hineinschauen und möglicherweise ebenfalls für eine neue Anlage spenden. Um 11 Uhr geht das Programm los.

Von Robert Niemeyer