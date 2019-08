Pütnitz

Bunte Dekoration, entspannte Musik und viel Sport: Bis auf den neuen Namen lässt sich kaum erahnen, dass das Modehändler About You beim Pangea Festival auf der Halbinsel Pütnitz eingestiegen ist.

Statt kommerzieller zu werden – wie zunächst von einigen ehemaligen Besuchern befürchtet worden war – kommt das About You Pangea Festival einfach nur noch größer und verrückter daher. „Auch wir hatten anfangs Bedenken, wie sich die Kooperation auf die Veranstaltung auswirken würde“, sagt Thea Kunz von Surpremesurf, dem Veranstalter aus Rostock. Das sei aber unbegründet gewesen, wie sich derzeit auf dem ehemaligen Militärgelände zeige: Seit Donnerstag heißt es dort wieder „Never stop playing“ – „Hör niemals auf zu spielen“.

Trotz neuem Geschäftspartner hat sich nicht viel am ursprünglichen Charakter verändert. Das Pangea Festival ist nach wie vor familiär und entspannt. About You, eine Tochter des Otto-Konzerns, ist als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich des Internethandels in Europa eher das Gegenteil. Mit ihrem Versprechen, Nutzern ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu ermöglichen, hat das Unternehmen im fünften Geschäftsjahr 2018/19 461 Millionen Euro erwirtschaftet.

About You plante zuerst eigenes Festival

„Die Kooperation entstand eigentlich aus einem Zufall heraus“, erinnert sich Kunz. About You habe den Plan gehabt, ein eigenes Festival auszurichten. Dafür fehlte aber die passende Location. Ein Scout habe schließlich den alten Flugplatz in Pütnitz entdeckt und diesen als perfekt empfunden. Genau auf diesem Platz aber fand bereits sechs Jahre lang das Pangea Festival statt. „Also hat das Mode-Unternehmen bei uns angefragt, ob wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen könnten.“

Zunächst fiel dieser Gedanke den Festival-Machern von Surpremesurf schwer. „Erst als wir bei einem persönlichen Treffen gemerkt haben, dass wir die gleichen Visionen besitzen, bekamen wir ein gutes Gefühl“, so Kunz. Für About You hätte es dennoch klare Bedingungen gegeben. Während das Mode-Unternehmen nun von den Erfahrungen der Rostocker profitiert, wurde das Pangea durch die finanzielle Unterstützung auf ein völlig neues Level gehoben.

85 Prozent der Tickets sind weg Das About You Pangea Festival findet vom 22. bis 25. August auf dem ehemaligen Militärgelände Pütnitz statt. Während der viertägigen Veranstaltung erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm, bestehend aus Musik, Sport, Kultur, Workshops und Mode. Headliner des diesjährigen Musikprogramms ist Marsimoto, Alter Ego des Rostocker Rappers Marteria. Marsimoto tritt am Samstagabend auf. Noch sind Tickets verfügbar. Weitere Informationen unter: www.aboutyoupangea-festival.de

Das Festivalgelände hat sich nahezu verdoppelt – das Pangea kann damit bis zu 20 000 Besucher aufnehmen. In den Jahren zuvor kamen etwa 7000 Menschen zum Pangea. Auch die Ausstattung hat sich verändert: Statt eines Mixes aus kreativen Bauten sind in diesem Jahr gleich mehrere Themenwelten entstanden. Herzstück ist die neue Hauptbühne, die aus bis zu 50 Seecontainern besteht. Von About You selbst stammt eine überdimensionale Garderobe, bei der Besucher aus über 12 000 Teilen nachhaltige Second Hand-Kleidung ausleihen können.

Besucher noch immer begeistert

Adam und seine Freunde können sich noch gut an die Anfänge vom Pangea erinnern. „Wir sind seit Beginn dabei. Damals war das Festival noch viel kleiner, überhaupt kein Vergleich zu heute“, berichtet der Pole. Gefallen habe es ihnen immer und dass nun ein großer Internethandel mit im Geschäft ist, störe ihn nicht. „Schau dich um, es sieht einfach fantastisch aus.“

Helena ist zum ersten Mal beim Festival auf der Halbinsel Pütnitz. „Mir wäre überhaupt nicht aufgefallen, dass das About You im Namen für ein Unternehmen steht“, erzählt die Berlinerin. Sie habe die Veranstaltung über Facebook entdeckt und direkt für gut befunden. Ebenfalls zum ersten Mal ist Martin aus Berlin dabei: „Für mich hält das Festival genau das, was es verspricht. Es ist ein riesiger Spielplatz.“ Mit seiner Crew hat er einen Event-Skatepark auf dem Gelände aufgebaut.

Yana aus Dresden ist besonders von der Dekoration des Festivals begeistert. „Alles ist so liebevoll gestaltet“, schwärmt die Helferin. Sonst ist sie als Barfrau auf Festivals wie Rock am Ring oder Airbeat One unterwegs. Auf Pütnitz betreut sie den Abenteuer-Spielplatz. „Das finde ich cool. Bei anderen Festivals gammelt man tagsüber eigentlich nur.“ Ob ohne oder mit About You: Beim Pangea wird tagsüber noch immer gespielt.

