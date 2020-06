Nach Eröffnung von „Broiler-Bar“ in Prerow: Passage in Speisekarte sorgt für Streit

Born/Prerow

Von erfreulich bis fragwürdig reichen die Reaktionen auf die Eröffnung der „Broiler-Bar“ am Strandübergang Bernsteinweg. Das Restaurant gehört zur Unternehmensgruppe des Borners Jonas Holtz. Gerade erst hatte der den Betrieb des Hotels Speicher in Barth übernommen.

Am Pfingstsamstag war es soweit. Nach umfangreichen Umbauarbeiten in der einstigen Fischkiste im Dünenbereich war die Broiler-Bar erstmals auf. Mit einem professionell gemachten Video hat der Geschäftsführer der Joho Gastro GmbH, Jonas Holtz, das Ereignis dokumentiert. Ostern kommenden Jahres will der Geschäftsmann eine weitere Broiler-Bar direkt an der Seebrücke in Zingst eröffnen.

Gaststättensterben vs. Tourismus

Für den Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) ist die Eröffnung des Restaurants eher positiv. „Das Gaststättensterben geht immer weiter. Jedes Restaurant, jeder Platz in einer Gaststätte ist wichtig für den Tourismus.“

Doch ganz ohne Fragen ist der Bürgermeister des Ostseebades nicht. Eine kleine Passage auf der Speisekarte habe ihn und einige andere Prerower stutzig gemacht. Dort heißt es: Beim Kauf eines hauseigenen Produktes – einer Sauce beziehungsweise eines Gewürzsalzes – werde jeweils ein Euro für den Erhalt von Strand- und Dünenanlagen auf dem Darß an die Gemeinde gespendet.

Eindeutige Aussage vermisst

Welche Gemeinde ist gemeint, fragt sich René Roloff, schließlich befindet sich die Gaststätte auf der Gemarkung Born. Die Flächen westlich des Bernsteinweges zählen zu Born, die östlich der Straße und des Strandzugangs zu Prerow. Der Prerower Bürgermeister wundert sich, wie etliche andere Prerower auch, die sich bei ihm gemeldet hätten, über die wenig eindeutige Aussage. Doch größeres Gewicht will er der Angelegenheit nicht geben.

Das übernehmen andere. Die Kritik aus Born angesichts der Eröffnung der Broiler-Bar fällt schon geharnischter aus. Beim Betriebsleiter der Borner Kurbetriebs, Yves Scharmberg, erzeugt der kleine Textbaustein auf der Speisekarte – und nicht nur der – geradezu Entsetzen. Auch von dieser Seite gibt es ein Video. Auf dem kurzen Beitrag ist zu sehen, wie Hunde in Abfällen des Restaurants wühlen.

Kein gemeinsamer Nenner

Dass jedwede Handlungen der Akteure mit dem Nachnamen Holtz auf der einen Seite und Scharmberg andererseits in der Vergangenheit in Born keinen gemeinsamen Nenner fanden und finden, ist seit Langem in Amts-, Kreis- und Landesverwaltung und vor allem bei Verwaltungsgerichten bekannt.

Aus Born kommt nun der Vorwurf, Gäste würden wegen der nicht eindeutigen Aussage hinters Licht geführt. Das ist unlautere Werbung, in der Folge unlauterer Wettbewerb. In den wortreichen Ausführungen des Borner Betriebsleiters taucht auch das Wort Betrug auf.

Fall für die Verwaltung

Und damit nicht genug. Dieser Textbaustein entzündet ein Feuerwerk von Vorwürfen. So soll die Broiler-Bar ohne eine entsprechende Genehmigung eröffnet worden sein. Auch in Prerow war dieses zu vernehmen. Und die umfangreichen Umbauarbeiten hätten einer Baugenehmigung bedurft. Aber das Vorhaben sei im Bauausschuss der Borner Gemeindevertretung nicht einmal besprochen worden, so der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg (Wählergemeinschaft Bürger für Born).

Dieser Textbaustein auf der Speisekarte hat ein Feuerwerk von Vorwürfen entzündet. Quelle: Timo Richter

Die einstige Fischkiste am Bernsteinweg ist nun erst einmal ein Fall für die Verwaltung. Denn dort wurden besagte Vorwürfe angezeigt. Über deren Berechtigung werden sich nun die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Köpfe zerbrechen, möglicherweise wird am Ende dieses Entscheidungsprozesses ein Richter ein Urteil fällen müssen.

Widerspruch vom Inhaber

Ganz gelassen nimmt das Ganze Jonas Holtz selbst. So gebe es seit 1998 eine Ausschankgenehmigung für den Standort am Bernsteinweg. Auch sei für die Modernisierung des Restaurants kein Bauantrag erforderlich gewesen, stellt er fest.

Fragen zur Finanzkraft, so wird dem Unternehmer inklusive Umbau schon mal eine Investition von fast einer Million Euro vorgehalten, beantwortet er lässig. „In meiner Unternehmensgruppe beschäftige ich mittlerweile über 400 Mitarbeiter mit einem konsolidierten Gesamtumsatz von circa 120 Millionen Euro im Jahr.“ Er investiere in regionale und zukunftssichere Märkte. Eine Frage zur Herkunft des Geldes erübrige sich, so Jonas Holtz. Ebenso an Zweifeln einer regionalen Herkunft seiner Produkte. Die Hähnchen stammten aus einem norddeutschen Bio-Hof, Zander und Aal kämen aus dem Saaler Bodden.

Wechselnde Spendenempfänger

Aufklärung gibt es auch für die Unterstützung für Strand- und Dünenanlagen auf dem Darß. Er wolle der schönen Region etwas zurückgeben. „Die Spenden werden jährlich wechselnd an die Gemeinden auf der Halbinsel übergeben.“

