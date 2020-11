Nach Großbrand in Ahrenshagen: Ehepaar kämpft um Zukunft

Ribnitz-Damgarten

„Wir schaffen das schon“, sagt Ellinor Koplin, trocknet ihre Tränen und ergreift die Hand ihres Mannes Volker. Es sollte ein besonders schönes Weihnachtsfest werden, daheim, in den eigenen vier Wänden. Jedes Jahr schmückt das Paar das Grundstück besonders festlich.

„Ich hatte gerade noch ein paar Weihnachtskugeln gekauft“, sagt die 64-Jährige. 25 Jahre lang wohnte das Ehepaar in Ahrenshagen-Daskow. Nun ist so gut wie alles zerstört.

„Man glaubt ja nicht, dass es einem selbst passiert“

Ein grauer Tisch, drei Stühle, ein Fernseher steht auf dem Boden, die Wände kahl. „Es geht uns nicht gut“, sagt Ellinor Koplin. Den 12. November werden sie und ihr Mann wohl nie vergessen. Die 64-Jährige hatte es sich vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Volker Koplin schlief. „Die Sirene hat mich geweckt“, erinnert sich der 63-Jährige. Nur Augenblicke später klingelten Nachbarn an der Tür. „Wir haben die Feuerwehr gehört. Aber man glaubt ja nicht, dass es einem selbst passiert“, sagt Ellinor Koplin.

Doch es war so. Vor knapp anderthalb Wochen verloren Ellinor und Volker Koplin ihr Zuhause in Ahrenshagen-Daskow. Die an ihr Wohnhaus angrenzende Scheune brannte komplett nieder. Die Flammen griffen auf das Wohnhaus über, zerstörten es teilweise. Das Gebäude ist unbewohnbar. Der damals geschätzte Sachschaden: rund 500 000 Euro.

„Im Moment leben wir von Fünf-Minuten-Terrinen“

Das Paar hatte sich ein kleines Paradies aufgebaut, das Haus seinerzeit umfangreich saniert. Ein gepflegter Garten, Katzen, Hühner. Nun sitzen sie in einem spartanisch ausgestatteten Raum einer Wohnung in einem Wohnblock in der Danziger Straße. Die Stadt Ribnitz-Damgarten hält diese Wohnung für solche Notfälle vor. „Wir sind froh, dass wir im Warmen sind. Aber man fühlt sich trotzdem nicht wohl“, sagt Ellinor Koplin. „Im Moment leben wir von Fünf-Minuten-Terrinen“, sagt ihr Ehemann.

Bei dem Brand in Ahrenshagen-Daskow wurden eine Scheune komplett und ein Wohnhaus teilweise zerstört. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Zum Glück konnten sich die beiden retten. „Ich bin nur noch einmal ins Haus gelaufen, um unseren Hund zu holen“, sagt Elinor Koplin. Auch an „Thora“, ihrer Germanischen Bärenhündin, ist das Unglück nicht spurlos vorbeigegangen. „Sie frisst kaum noch“, sagt die 64-Jährige. Die Hündin vorübergehend ins Heim zu geben, kam aber nicht infrage. „Da wäre sie eingegangen“, sagt Ellinor Koplin. Aber die Hündin kämpft, genauso wie das Ehepaar Koplin. „Sie vertraut uns, macht alles mit.“

Der Schock sitzt noch immer tief. Volker Koplin hatte an dem Unglückstag sogar versucht, selbst das Feuer zu löschen. „Er rannte immer wieder in die Scheune“, erinnert sich Ellinor Koplin. Doch irgendwann war klar, dass sie nichts ausrichten konnten. Innerhalb weniger Minuten stand das Gebäude komplett in Flammen.

90 Kameraden umliegender Feuerwehren waren schließlich im Einsatz, um den Brand in den Griff zu bekommen. Zwei Autos, etliche Gartengeräte, ein Pferdeanhänger und einiges mehr, was sich in der Scheune befand, fielen den Flammen zum Opfer. Was im Wohnhaus nicht verbrannte, wurde durch das Löschwasser beschädigt.

„Ich bin kaputt, gedanklich fertig“

„Wir versuchen, zu retten, was zu retten ist“, sagt Volker Koplin. Fast täglich fahren sie zur Unglücksstelle, schauen, was noch zu gebrauchen ist. Viel ist es nicht. Ein paar Handarbeitsbilder, Fotos und die alte Pendeluhr lagern in einem kleinen Abstellraum in der Wohnung in Ribnitz.

Ein Bett, ein paar Möbel, Bettwäsche und auch Kleidung wurden für die Übergangswohnung in Ribnitz gespendet. „Sehr viele Leute haben uns geholfen“, sagt Ellinor Koplin. Einfach ist es trotzdem nicht. Volker Koplin ist schwer krank und braucht seinen geregelten Tagesablauf. Seine Frau kümmert sich seit Jahren um ihren Ehemann. Behördengänge, Termine mit der Versicherung, die Situation koste viel Kraft. „Ich bin kaputt, gedanklich fertig“, sagt Ellinor Koplin.

In den nächsten Tagen werden Ellinor und Volker Koplin aus der Notfallwohnung wieder ausziehen. In Daskow haben sie eine Wohnung gefunden. Die beiden hoffen, sich hier wenigstens ein wenig wieder zu Hause fühlen zu können. Doch dafür brauchen sie Unterstützung. Ahrenshagen-Daskows Bürgermeisterin Sandra Schröder-Köhler hat veranlasst, dass im Bürgerbüro in Ahrenshagen Spenden abgegeben werden können. Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, alltägliche Gegenstände können helfen. Und Weihnachtsdekoration. „Es ist alles verbrannt“, sagt Ellinor Koplin.

„Wir geben nicht auf“

Wer helfen möchte, kann Spenden in Ahrenshagen zu den Sprechzeiten abgeben und zwar montags von 13 bis 16 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Aufgrund der Corona-Pandemie gilt Maskenpflicht. Für größere Spenden wird um Voranmeldung gebeten unter Tel. 038225 / 51010 oder per E-Mail an stadt@ribnitz-damgarten.de.

Das Haus der Koplins in Ahrenshagen-Daskow soll wiederaufgebaut werden. Ellinor und Volkers Sohn, der ebenfalls dort wohnte, kämpft ebenfalls darum, alles dafür Notwendige in die Wege zu leiten. „Es wird dieses Jahr nicht das Weihnachten, wie wir es kennen“, sagt Elinor Koplin. Doch die beiden hoffen, dass sie im kommenden Jahr wieder ihr Weihnachten in ihrem Haus feiern können. „Wir geben nicht auf.“

Von Robert Niemeyer