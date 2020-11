Nach Handgemenge: Hat die Freie Schule Prerow schon wieder einen neuen Leiter?

Prerow

Hat die Freie Schule Prerow schon wieder einen neuen Leiter? Nach dem Ausscheiden Gerald Schaarschmidts nach jahrelanger Suche nach einem Nachfolger wurde Christian Kast seitens des Schulträgers als neuer Chef installiert. Infolge eines Handgemenges, in das unter anderem der neue Schulleiter verwickelt gewesen sein soll, gibt es offensichtlich schon einen Nachfolger. Der heißt Andreas Groch und gilt laut Angaben in sozialen Netzwerken als vorläufiger Schulleiter.

Über einen möglicherweise bevorstehenden Wechsel an der Spitze der Freien Schule Prerow gab es weder seitens der Schule eine Auskunft, noch über den Träger. Auch Geschäftsführer Rüdiger Lorch war am Freitag nicht mehr erreichbar, weder über die Zentralen in Dresden und Leipzig, noch direkt per Mobiltelefon. Und schon machen sich Infos im Netz breit, wonach der neue „vorläufige Schulleiter“ ein Gymnasium in Berlin zugrunde gerichtet haben soll. Anfragen dazu konnten erst gar nicht gestellt werden. Ruhe kann so in den regulären Schulbetrieb nicht einziehen.

Konkrete Hinweise

Zumal es nun konkrete Hinweise auf den jüngsten öffentlich gewordenen Vorfall gibt. Es geht um ein Handgemenge, in das unter anderen der neue Schulleiter Christian Kast involviert gewesen sein soll. Ein Lehrer wollte nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst in Prerow die Schlüssel abgeben. Dabei soll es nach einer erst verbalen Auseinandersetzung zu besagten Handgreiflichkeiten gekommen sein. Sowohl Rettungsdienst als auch Polizei waren im Einsatz. Die scheidende Lehrkraft wurde verletzt.

Nach anfänglicher unbeantworteter Anfrage meldete sich nun René Zornow zu Wort. Seine Stellungnahme wurde in einem sozialen Netzwerk öffentlich gemacht. Demnach wurden Anzeige gegen den Schulleiter Kast sowie einen weiteren Mitarbeiter, wohl den Sekretär René Schütt, wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Nötigung gestellt. „Die von der Polizei beschriebene verletze Person war ich“, heißt es in der Stellungnahme.

Denunziantentum beklagt

In dem Zusammenhang bezichtigt René Zornow die Betreffenden des Denunziantentum, weil sein Name in dem Zusammenhang seitens der Schule genannt wurde. Fassungslos sei er, dass sich „Frau Haiplick sowie der stellvertretende Schulleiter Benjamin Strohner“ vor das Kollegium stellen und behaupten, er habe sich beim Abgeben eines Schlüssels mit drei Personen angelegt. Diese Sichtweise sei am Folgetag angeblich durch Schüler sowie schulleitungsnahe Kollegen in anderen Klassen gestreut worden.

In dem Beitrag zeigt sich René Zornow geradezu fassungslos, dass ein anderer Lehrer Schüler im Unterricht dazu aufgefordert habe „... euer schlimmstes Erlebnis mit Herrn Zornow“ zu schildern. „Wie weit geht die Manipulation und das Instrumentalisieren von Schülern an dieser Schule?“, fragt der einstige Lehrer. Bereits vor Jahren wurden Hinweise öffentlich, wonach die Schulleitung Lehrer und Lehrkräfte durch Schüler „bespitzeln“ ließ. Die Vorwürfe wurden vehement bestritten.

Vertrauen schwer erschüttert

Laut René Zornow sollte eine Schule für physische und psychische Sicherheit, Vertrauen, Achtung und natürlich auch Bildung stehen. Mit Blick auf die Freie Schule Prerow würden diese Werte derzeit schwer erschüttert. Spuren, schreibt der einstige Lehrer für Sport und Wirtschaft, „werden bleiben – genau wie Erinnerungen an tolle Klassenfahrten, witzige und unvergessliche Momente mit euch Schülern und Kollegen“.

