Nach Kritik am Pangea-Festival auf Pütnitz der Lautstärke wegen: So wirken sich die neuen Maßnahmen aus

Weil es vor allem seit 2016 immer wieder Kritik aufgrund der Lautstärke beim Pangea-Festival auf Pütnitz gibt, hat der Veranstalter erstmals vier stationäre Sensoren aufgestellt. Die Daten werden in Echtzeit an den Tonmeister des Festivals weitergeleitet, der so vor Ort und während des Konzerts die Lautstärke entsprechend anpassen kann. Das ist das Ergebnis.