Nach Kritik an Fremdenverkehrsabgabe: Neue Satzung soll Mitte des Jahres fertig sein

Ein Jahr lang mussten Betriebe, Vermieter und Einzelhändler in Barth, die vom Tourismus profitieren, eine Fremdenverkehrsabgabe zahlen. 2020 wurde sie erst einmal ausgesetzt. Allerdings nicht aufgrund der Corona-Pandemie, sondern weil sich Verwaltung und Stadtvertretung Ende vergangenen Jahres nicht auf eine Satzung einigen konnten.

Denn die Fremdenverkehrsabgabesatzung galt in Barth zunächst einmal nur für ein Jahr. Dann sollte die Verwaltung ein überarbeitetes Papier vorlegen, welches von den Stadtvertretern beschlossen werden musste. Doch dazu kam es Ende vergangenen Jahres nicht. Denn die überarbeitete Fassung, die gleich eine Erhöhung vorsah, stieß auf Kritik.

Ungleiche Verteilung stieß auf Kritik

Und zwar nicht nur bei den Stadtvertretern. Vor allem bei den Betroffenen gab es wegen der ungleichen Verteilung Kritik. Denn während ein Ein-Mann-Betrieb 138,86 Euro zahlen musste, waren es bei großen Unternehmen, wie Baumärkten oder Supermärkten, gerade einmal rund 100 Euro mehr, also rund 230 Euro.

„Nach der hitzigen Diskussion hat die Verwaltung den Auftrag bekommen, die Satzung erneut zu überarbeiten“, berichtete die Tourismusmanagerin der Stadt, Nicole Paszehr, am Montagabend im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur. Im Fokus stehe dabei vor allem eine gerechtere Verteilung.

Barth hat eine andere Gewerbestruktur

Da vonseiten der Stadtvertreter die Fremdenverkehrsabgabesatzung der Stadt Ribnitz-Damgarten positiv erwähnt wurde, hätten die Barther diese als Vorlage genommen. „Wir können sie allerdings nicht eins zu eins übernehmen, da wir eine andere Gewerbestruktur haben“, erklärte Nicole Paszehr. Während es in Barth sehr viele kleine Geschäfte und Betriebe gebe, hätten sich in Ribnitz-Damgarten auch größere Unternehmen angesiedelt. „Ein Beispiel ist hier das Krankenhaus“, berichtete die Tourismusleiterin. „Wenn wir die Satzung eins zu eins übernehmen würden, hätten wir nur 65 Prozent der notwendigen Einnahmen.“

Dennoch habe man sich in vielen Punkten an der Ribnitz-Damgartener Fremdenverkehrsabgabesatzung orientiert. Dazu gehöre auch, dass die Abgabe sich von Jahr zu Jahr flexibler gestalte. Je mehr Betten und Betriebe hinzukommen, desto weniger bezahle jeder einzelne. „Für den Großteil ist die neue Satzung deutlich gerechter geworden als vorher. Für einen kleinen Teil wird es allerdings teuer werden. Aber wir sind noch nicht am Ende der Diskussion“, erklärte Nicole Paszehr, die noch keine konkreten Zahlen nennen konnte.

Satzung soll Mitte des Jahres fertig sein

Ziel sei es, dass die überarbeitete Satzung für alle Betroffenen gerecht sei. „Wir sind schon sehr weit. Die Satzung ist so gut wie fertig“, berichtete Nicole Paszehr. Sie rechne damit, dass Mitte des Jahres ein Ergebnis vorliege. Nach einer Beratung im Wifö-Ausschuss könnten dann die Stadtvertreter darüber abstimmen. Ab 2021 müssten Betriebe, Vermieter und Einzelhändler dann wieder die Abgabe bezahlen. „Derzeit haben wir keine gesetzliche Voraussetzung dafür und können sie deshalb auch nicht erheben“, sagte die Tourismusmanagerin.

Den Einwand von Roland Herrmann ( AfD), ob man auf die Fremdenverkehrsabgabe nicht ganz verzichten könne, wies Nicole Paszehr zurück. „Ohne diese Einnahmen haben wir als Stadt keine Möglichkeit, Ausgaben im Bereich Marketing zu machen. Dafür haben wir sonst keine rechtliche Grundlage. Und gerade jetzt müssen wir verstärkt Marketing machen. Wir sind ein Tourismusort.“ Manfred Kubitz, stellvertretender Bürgermeister und Bauamtsleiter, fügte hinzu: „Wir stellen als Stadt die Infrastruktur zur Verfügung.“ Und wer vom Tourismus profitiere, müsse dann eben auch seinen Teil dazu beitragen.

Von Anika Wenning