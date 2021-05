Nach Kündigung: Prerow und Schulträger prüfen Vergleichsvorschlag

Prerow

Nach der Kündigung des Mietvertrages zur Nutzung des alten Schulgebäudes in Prerow durch die Darßer Bildungszentrum gGmbH begann ein juristisches Tauziehen. Nachdem seitens des Landgerichts in Stralsund eine Entscheidung in der Angelegenheit mehrfach verschoben worden war, liegen nun die Eckdaten eines möglichen Vergleichs auf dem Tisch. Während einer Dringlichkeitssitzung am Donnerstag beschäftigen sich die Mitglieder der Prerower Gemeindevertretung mit dem Vorschlag.

Die Zeit drängt, denn laut dem Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) ist für Ende dieses Monats ein weiterer Termin im Landgericht Stralsund anberaumt. Sollten sich die Parteien, also Kommune auf der einen Seite, Schulträgerin auf der anderen Seite, bis dahin zu einem Vergleich durchgerungen haben, könnte das Verfahren ohne Urteilsspruch enden.

Eckpunkte

Konkret wollte sich der Bürgermeister des Ostseebades nicht zu dem zur Debatte stehenden Vergleich äußern. „Es gibt ein paar Eckpunkte. Mal sehen, ob wir zueinanderfinden.“ Er könne weder abschätzen, wie sich die Gemeindevertreter zu dem Vorschlag positionierten, noch wie der Schulträger auf den Vorschlag reagiere, sagte René Roloff. Über mögliche Entscheidungen wolle er nicht spekulieren.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Kommune gelte es abzuwägen, ob ein Vergleich, der ja für beide Seiten jeweils einen Kompromiss darstelle, oder ein Urteil wichtiger sei. Im Falle eines von beiden Seiten akzeptieren Vergleichs sei das Verfahren damit beendet. Bei einem Urteil könnten die Parteien jeweils die nächsthöhere Instanz einschalten. So könne ein Verfahren auch nach einem Urteil noch über Jahre weitergehen.

Abwägung

„Die Gemeinde muss schnell eine klare Position finden“, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage. Fraglich ist, ob ein Urteil oder ein Vergleich für die Kommune günstiger sei. Seiner Einschätzung nach sei der Richter an einem Vergleich interessiert. Die Eckpunkte seien auf Basis der vorherigen Verhandlungen entstanden. Und: Bei der Abwägung der Gemeindevertreter stehen nicht allein die Interessen der Kommune im Mittelpunkt, eine Entscheidung, so René Roloff, müsse im Sinne der Eltern von Schülerinnen und Schülern getroffen werden.

Auch die Semper Holding AG, zu der die Darßer Bildungszentrum gGmbH gehört, sieht Chancen in einem Vergleich. „Wir begrüßen jede Lösung, die hilft, den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Darßer Bildungszentrums zu fördern“, sagt Vorstand der Semper Holding AG, Rüdiger Lorch. „Sofern ein Vergleich in allen notwendigen Details die Interessenlagen der Beteiligten widerspiegelt, ist dies sicherlich der beste Weg.“

Absagen

Gekündigt hatte die Kommune den Mietvertrag für das alte Schulgebäude in Prerow mit „Sorge um den Schulstandort“, wie der Bürgermeister das Vorgehen seinerzeit begründete. Mit dem Internationalen Bund als neuem Betreiber, so die Idee der Kommune, sollte der Schulstandort in dem Ostseebad dauerhaft gesichert werden. Angesichts der Auseinandersetzung mit dem Schulträger verlor der Internationale Bund jedoch das Interesse an einer Übernahme des Schulbetriebs.

Noch davor hatte auch das Darßer Bildungszentrum als damaliger Trägerverein von Schule und Kindertagesstätte mit dem Institut Lernen und Leben Gespräche über einen Wechsel der Trägerschaft der Einrichtungen aufgenommen. Doch daraus wurde nichts, weil das Institut Lernen und Leben monierte, die Kommune habe nicht die Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb geschaffen.

Schulstandort

Nach der Kündigung war auch der Umzug des gesamten Schulstandortes nach Born im Gespräch. Das Boddendorf war ursprünglich als Standort für einen Berufsschulzweig vorgesehen. Auf ihrer Internetseite spricht die Semper Holding AG als Gesellschafterin der Darßer Bildungszentrum gGmbH schon von der Freien Schule auf dem Darß. Außerdem heißt es dort: „Wenn alles klappt, entsteht demnächst ein modernes Schulzentrum in Born auf dem Darß.“

Die Semper Holding AG hatte dem Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg (fraktionslos) zufolge nach der Kündigung des Mietvertrages eine Anfrage zur Nutzung eines Areals an der Chausseestraße an die Kommune gerichtet. Gerd Scharmberg geht von einem weiterhin bestehenden Interesse der Semper Holding AG an einer Verlegung des Schulstandortes von Prerow nach Born aus.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter