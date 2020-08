Nach Ladendiebstahl in Zingst: Bande auf frischer Tat gestellt

Zingst/Barth

Die Polizei hat am Mittwoch eine Diebesbande auf frischer Tat gestellt. Die versuchte nach einem Diebstahl in einem Kaufhaus in Zingst ( Landkreis Vorpommern-Rügen) zwar zu fliehen, konnte in Barth aber dingfest gemacht werden. Einen der Täter, ein 42 Jahre alter Tscheche, nahmen die Beamten fest. Er landete im Gefängnis.

Mitarbeiter beobachten Diebstahl

Der 42-Jährige schlug mit vier weiteren Tatverdächtigen aus Tschechien, zwei Frauen und zwei Kinder, am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in dem Zingster Kaufhaus zu. Die Diebesbande entwendete eine Vielzahl an Kleidung aus der Auslage. Das blieb nicht unbemerkt, Mitarbeiter des Kaufhauses beobachteten den Diebstahl und riefen den Ladendetektiv. Die Diebesbande floh mit einem Pkw Skoda.

Ladendetektiv entdeckt Bande in Barth

Sie konnte aber gestellt werden. Der Ladendetektiv entdeckte die Täter einige Zeit später auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Barth. Er alarmierte daraufhin die Polizei. Beamte stellten die fünf Tschechen und fanden bei der Überprüfung des Fahrzeugs Diebesgut im Wert von rund 500 Euro. Das wurde sichergestellt.

Zur Festnahme ausgeschrieben

Wie sich herausstellte, lag gegen den 42-Jährigen in anderer Sache ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe vor. Die Stralsunder Staatsanwaltschaft hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben. Weil der 42-Jährige eine verhängte Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er noch am Nachmittag an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Die zwei Frauen und Kinder wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gelassen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

