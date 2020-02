Nach Polizeieinsatz: Was war wirklich los beim Borner Maskenball?

Born

Polizeieinsatz während des zweiten Maskenballs in Born. Zumindest zeitweise hatte Moderator und Bürgermeister Gerd Scharmberg in Polizeiuniform am Samstagabend nicht das Sagen. Die Besatzung von zwei Streifenwagen des Polizeireviers in Barth war erforderlich, um das Hausrecht in der einstigen Diskothek Born Aqua des Gut Darß durchzusetzen.

Nach Einschätzung von Henry Plotka, Mitgeschäftsführer der Sicherheitsagentur Zingst-Darß-Fischland – zwei Mitarbeiter waren an dem Abend im Einsatz –, wurde die politische Auseinandersetzung in Born „erstmals ins richtige Leben getragen“. Detlef Kruse, Mitglied der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born, soll sich dem Bürgermeister in den Weg gestellt haben, als der Maskierte in den Saal führen wollte. Gerd Scharmberg selbst will von Kruse einen Hieb in den Rücken erhalten haben, als er sich im Gespräch mit einer Besucherin befand.

Polizei hilft bei Hausrecht

Für den Moderator der Veranstaltung war klar: Wenn der Kontrahent bleibe, sei er weg. Über den vorangegangenen Vorfall und seine möglichen Konsequenzen informierte Scharmberg das Publikum des Maskenballs.

Zur Galerie Beim Borner Maskenball ging es am Wochenende hoch her.

Die beiden Beschäftigten der Sicherheitsagentur wollten dann nach Rücksprache mit der Verantwortlichen des Gut Darß das Hausrecht durchsetzten, bestätigt Henry Plotka. Kruse habe sich anfangs geweigert, erst als ihm mögliche Konsequenzen aufgezeigt worden seien, habe er eingelenkt, sei aber kurze Zeit später, auch ermuntert durch Mitglieder der Wählergemeinschaft und Personen aus deren Umfeld, zurückgekehrt, wie Henry Plotka sagt.

Der Senior-Chef der beauftragten Sicherheitsagentur, selbst Gast an dem Abend, habe sich eingeschaltet und gegen 22.30 Uhr die Polizei informiert. Es kam zu Diskussionen mit den Beamten, die Verstärkung anforderten. Dann erst, berichtet Polizeisprecherin Stefanie Peter, konnten die Beamten beim Durchsetzen des Hausrechts behilflich sein.

Weil bei dem Betroffenen in der Folge der Verdacht auf gesundheitliche Probleme vorlag, wurde der Rettungsdienst verständigt, so die Polizeisprecherin am Mittwoch auf Nachfrage. Die Besatzung eines Rettungswagens habe den Borner nach Hause gebracht. Es würden Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Der Vorfall habe mit der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born überhaupt nichts zu tun, sagt dagegen Klaus-Dieter Holtz. Der erste stellvertretende Vorsitzende der Gruppe weist die Vorwürfe strikt zurück. „ Detlef Kruse hat definitiv nichts gemacht“, sagt Holtz. Der Vorfall sei sehr, sehr falsch dargestellt worden. „Da wurde gelogen, dass sich die Balken biegen.“

Dass er oder andere Mitglieder der Wählergemeinschaft irgendwie beteiligt sein sollten, sei eine „böse Verleumdung“. „Ich war als Privatmensch auf der Veranstaltung und habe meinen Spaß gehabt.“ Detlef Kruse selbst war am Dienstag nicht erreichbar.

Antrag als immaterielles Kulturerbe

„So etwas hat die Veranstaltung nicht verdient“, betont Mathias Löttge, der an dem Wochenende eigenen Worten zufolge selbst Opfer „übelster Beschimpfungen“ geworden sei. Derzeit existiert eine Initiative Holger Beckers, einen Antrag zu stellen, um den Borner Maskenball auf die Liste immaterieller Kulturerbe zu setzen (die OZ berichtete).

Auch das habe der Veranstaltung weiteren Aufschwung gegeben, sagt Gerd Scharmberg, der die Maskenbälle seit 30 Jahren moderiert. Waren während der Veranstaltung im Januar sechs Maskenbilder zu sehen, waren es am zurückliegenden Wochenende schon elf. Insgesamt wurden für die Veranstaltung am vergangenen Samstag 400 Karten verkauft.

Auswirkungen auf künftige Feste befürchtet

Für künftige Maskenbälle werden die Sicherheitsvorkehrungen weiter erhöht, bestätigt Yves Scharmberg. Dem Leiter des Borner Kurbetriebs zufolge, werde künftig die Zahl der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verdoppelt. Dass gestänkert und provoziert werde, sei bereits in der Vergangenheit vorgekommen. Das Geschehen am Samstag habe allerdings eine neue Qualität erreicht. Auch Henry Plotka geht davon aus, dass die Ereignisse vom Wochenende auch Auswirkungen auf künftige Veranstaltungen haben werden.

Als gezielte Aktion, um die Veranstaltung zu stören, wertet Mathias Löttge die Ereignisse. Der zweite stellvertretende Bürgermeister in dem Boddendorf war einst selbst Mitglied der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born, hatte sich erst kurz nach den Kommunalwahlen im Mai vergangenen Jahres von der Gruppe losgesagt (die OZ berichtete).

Mehr zum Thema:

Mehr zum Autor

Von Timo Richter