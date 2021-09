Ribnitz-Damgarten

Besonders bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern konnte die SPD kräftig zulegen. Nicht nur bei der Zweitstimme, auch die beiden Wahlkreismandate in unserer Region, in denen bis vor einigen Jahren noch die CDU die Mehrheit hatte, sind jetzt in SPD-Hand. Somit zieht Thomas Würdisch im Barther Wahlkreis 25 in den Landtag ein. Michel-Friedrich Schiefler holte das Direktmandat im Wahlkreis 23.

Neben der Bernsteinstadt und dem Amtsbereich Ribnitz-Damgarten gehören zum Wahlkreis 23 die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sowie die Stadt Marlow und das Amt Recknitz-Trebeltal.

Welche Erwartungen an Michel-Friedrich Schiefler und die SPD geführte künftige Landesregierung gibt es in der Region Ribnitz-Damgarten? Norbert Schöler, Vorsitzender des Tourismusvereins Vogelparkregion Recknitztal, wünscht sich, dass sich Schiefler möglichst schnell einen umfassenden Überblick über die konkrete Situation in den verschiedenen Teilen seines Wahlkreises verschafft, um in Schwerin für die Region etwas bewirken zu können. Ganz konkret würde er sich zum Beispiel wünschen, dass sich der SPD-Mann dafür einsetzt, dass die Tourismusvereine, die nicht in den Hochburgen des Tourismus tätig sind, in finanzieller Hinsicht besser ausgestattet werden. Dies sei wichtig, um in personeller und inhaltlicher Hinsicht kontinuierlich arbeiten zu können.

Auge auf die Landwirtschaft werfen

Schöler, der auch Bürgermeister von Marlow ist, verweist weiter darauf, dass in der Vogelparkregion Recknitztal wichtige touristische Infrastrukturmaßnahmen angeschoben worden seien, zum Beispiel auf dem Gebiet des Radwegebaus. Da erhoffe er sich, dass sich die künftige Landesregierung mit Nachdruck dafür einsetzt, dass diese finanziell abgesichert und so zügig wie möglich umgesetzt werden können.

Der Vorsitzende des Bauernverbandes im einstigen Landkreis Nordvorpommern, Frank Hartmann, hofft, dass die neue Landesregierung „ein Auge auf die Landwirtschaft wirft“. Es müsse eine „vernünftige Abwägung“ zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft geben. Nichts hält Frank Hartmann von ideologisch geprägten Vorgaben. Es gibt etliche Fragen zur Zukunft des Tourismus in der Region ebenso wie zu der der Schweinehaltung.

Dem Wahlergebnis zufolge zugeknöpft gibt sich der Bürgermeister in Zingst, Christian Zornow (CDU). Er hofft, dass auch mit den Sozialdemokraten die Förderung des Tourismus und der Wirtschaft weiterhin erfolge. Das sei eine Voraussetzung für die Entwicklung der Region. Entscheidend sei der Zuzug von Arbeitskräften und Bewohnern, hier hofft Christian Zornow auf klare Signale der Politik.

Unterstützung bei Schulcampus Damgarten

Erst einmal die Ärmel hochkrempeln will der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landkreis Vorpommern-Rügen, Benjamin Heinke. Das Wahlergebnis bezeichnet er als „Katastrophe“. An der Wahlschlappe gebe es nichts zu beschönigen. Vor allem müsse analysiert werden, an welche Parteien die Landes-CDU ihre Wähler verloren habe. „Das Ergebnis muss etwas mit uns machen“, sagt der Fraktions-Chef. Und das könne auch der Weg in die Opposition sein. „Die Christdemokraten haben verloren.“ Zu hinterfragen sei, ob das Ergebnis nicht geeigneter sei, in die Opposition zu gehen.

Der Stadtpräsident von Ribnitz-Damgarten, Hans-Joachim Westendorf, verweist darauf, dass in Ribnitz-Damgarten gleich mehrere sehr große Vorhaben umgesetzt werden sollen in den kommenden Jahren. So wird auf der Halbinsel Pütnitz ein Center Parc entstehen und in Ribnitz am Schulcampus gebaut. Die Arbeiten am Schulcampus kommen gut voran. Sehr am Herzen liege ihm als Stadtpräsident auch der geplante Schulcampus in Damgarten. Um auch dieses anspruchsvolle Vorhaben umsetzen zu können, erhoffe er sich von der künftigen Landesregierung entsprechende Unterstützung. „Da geht es natürlich auch und vor allem um Fördermittel“, so Westendorf.

Von Timo Richter/Edwin Sternkiker