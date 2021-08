Nach Schulstart: Nur zwei Corona-Fälle in Vorpommern-Rügen

Stralsund

 Nur zwei Corona-Fälle in der ersten Schulwoche in Vorpommern-Rügen. In beiden Fällen, einmal in Stralsund und einmal in Barth, ordnete das Gesundheitsamt des Kreises aufgrund der aktuell geltenden Pflicht zum Maskentragen während des gesamten Schultages eine Quarantäne an – nicht aber für die gesamten Klassen, sondern lediglich für enge Kontaktpersonen.

Landrat: „Durchimpfung hilft uns“

Landrat Dr. Stefan Kerth (SPD) zeigt sich zufrieden mit dem sicheren Schulstart in seinem Landkreis: „Aktuell sind die Infektionszahlen bundesweit gering, daher habe ich trotz des intensiven Tourismus in Vorpommern-Rügen keine größeren Ausbrüche bei Schulbeginn erwartet. Die gute Durchimpfung hilft uns hier sichtbar weiter. Ich gehe davon aus, dass die Lage im Allgemeinen kontrolliert bleibt und die Schülerinnen und Schüler, wie durch das Bildungsministerium angekündigt, in der dritten Schulwoche wieder ohne Maske den Unterricht besuchen.“

Schutzmaßnahmen zurückfahren

Er plädiere dafür, dass angesichts des für alle Erwachsenen und immer mehr Jugendliche erfolgten Impfangebotes die Schutzmaßnahmen in der Breite sichtbar zurückgefahren werden. „Eine generelle Maskenpflicht an Schulen und strenge Reglementierungen von Veranstaltungen sind aktuell nicht verhältnismäßig, sondern müssen ein Mittel sein, dass wir bei auftretenden Infektionsfällen nutzen, um eine Ausbreitung zu verhindern“, sagt er weiter gegenüber der OZ.

Für ein Miteinander in den Schulen

„Ich bin überzeugt, dass ein sicherer und qualitativ guter Schulbetrieb in der aktuellen Infektionslage ohne diese Mittel auskommt. Wir helfen den Kindern und Jugendlichen im Ganzen gesehen nicht, wenn wir auf unabsehbare Zeit versuchen, jeden einzelnen Eintrag des Virus in unsere Schulen unbedingt zu verhindern“, sagt Kerth und schiebt hinterher:

„Was dabei im Miteinander und im Lernen auf der Strecke bleibt, steht weder im Verhältnis zu den bereits bekannten noch zu den befürchtenden Folgen einer Infektion bei einem gesunden Kind. Daher sind schnelle und nachvollziehbare Anpassungen der Schutzmaßnahmen für den Schulbetrieb in der kommenden Woche unbedingt auf der Agenda. Mein Gesundheitsamt ist hierzu bereits mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Abstimmung.“

Von Ines Sommer