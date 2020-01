Nach Stromausfall: Ribnitzer Kirchturmuhr soll bald wieder laufen

Ribnitz-Damgarten

Normalerweise macht die Turmuhr der Ribnitzer St. Marien-Kirche keine Probleme. Sie ist funkgesteuert, zeigt sehr zuverlässig die Zeit an, ist im Prinzip wartungsfrei und stellt sogar die Sommer- und Winterzeit automatisch ein. Und sie sorgt dafür, dass tagsüber zu jeden vollen Stunde jeder weiß, was die Glocke geschlagen hat. „Außer in der Zeit von 22 bis 6 Uhr. Um die Nachtruhe nicht zu stören, wurde das Schlagwerk der Stundenglocke so eingestellt, dass in dieser Zeit Ruhe ist“, sagt Küsterin Rosalie Abeler.

Doch seitdem Stromausaufall in Ribnitz-Damgarten im November letzten Jahres rührt sich kein Zeiger mehr auf den Ziffernblättern an der Ostseite und der Westseite des Kirchturms. Bis zu 18 Stunden blieb am 22. und 23. November vor allem in der Ribnitzer Altstadt der Strom weg. Und das war für den Akku der Ansteuerung, der eigentlich Stromausfälle überbrücken soll, einfach zu viel. Mit der Folge, dass die Software des elektronischen Uhrwerkes nicht mehr funktionieren wollte.

In zwei Wochen soll alles repariert sein

Doch wann zeigt die Turmuhr der Marien-Kirche wieder die Zeit an? Eine Frage, die nicht nur Michael Lendorf stellt. Auf Facebook schreibt er: „Ich bin es so gewohnt, wenn ich morgens zur Arbeit gehe oder auch aus meinem Küchenfenster auf diese Uhr zu gucken. Aber nun läuft sie seit Ewigkeiten nicht mehr.“

Bis die Kirchturmuhr wieder funktioniert, werden zwar noch ein paar Tage vergehen, da sich das Ansteuerungsteil der Kirchturmuhr immer noch in Radebeul befindet, wo es in einer Spezialfirma repariert wird. „Ich rechne aber damit, dass die Uhr in 14 Tage wieder funktionieren wird“, sagt Rosalie Abeler.

Von Edwin Sternkiker