Neuheide

Nachdem Radfahrer in der Vergangenheit immer wieder Zweifel an der Verkehrssicherheit der Schranke am Ribnitzer Landweg geäußert haben, hat die Stadt Ribnitz-Damgarten einige Veränderungen an der Beschilderung vorgenommen. Insgesamt aber, so habe eine von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebene technische Überprüfung durch eine unabhängige Fachfirma ergeben, entspreche die Anlage den Anforderungen, sagte Bauamtsleiter Heiko Körner auf OZ-Anfrage.

Auch die Versicherung der Stadt, das ist der Kommunale Schadensausgleich (KSA), habe sich das Ganze genau angesehen. Und sei zu dem Schluss gekommen, dass es keine technischen Mängel gebe und die Stadt ihren Pflichten nachgekommen sei, informierte der Bauamtsleiter weiter.

Speziell der Vorwurf einiger Radfahrer, die hier einen Unfall hatten, die Schranke sei zu spät als solche zu erkennen und schließe zu schnell, könne nicht bestätigt werden. „Unter die Lupe genommen wurde auch die Rundumleuchte, die das Schließen der Schranke anzeigt. Die technische Überprüfung ergab, dass sie einwandfrei funktioniert“, so Heiko Körner.

Schranke sorgte immer wieder für Schlagzeilen

Hintergrund für die von der Stadt in Auftrag gegebene Überprüfung: Die Schranke am Ribnitzer Landweg, der die Ribnitz-Damgartener Ortsteile Neuheide und Klein-Müritz verbindet und von zahlreichen Urlaubern sowie vielen Ausflüglern genutzt wird, sorgte in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen, weil sich Radler hier Verletzungen zuzogen. Als „Schranke des Schreckens“ wurde sie von einigen bezeichnet. Allein 2018 gab es drei Unfälle an der Schranke. 2019 hatten sich sogar innerhalb von nur einer Woche gleich drei Unfälle ereignet. Bei einem dieser Unfälle hatte sich ein Urlauberehepaar aus Sachsen-Anhalt Platzwunden am Kopf zugezogen.

Im vergangenen Jahr hatte es Joachim Korf aus Ribnitz-Damgarten erwischt. Er fuhr durch die Schranke, da der Schlagbaum gerade geöffnet war. Doch in dem Moment, als er hindurchfuhr, sei die Schranke „wie ein Stein heruntergegangen“, habe ihn am Kopf getroffen und vom Rad geholt, so schilderte er das Geschehen. Sein Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres.

Zuletzt hatte am 4. September vorigen Jahres der Berliner Daniel Einig Bekanntschaft mit der Schranke gemacht, auf die er gern verzichtet hätte. Er war an diesem Tag mit seinem Rennrad unterwegs. Da die Schranke durch den an diesem Tag herrschenden starken Licht-Schatten-Wechsel schwer zu sehen gewesen sei, so Einig, fuhr er gegen sie und zog sich Abschürfungen und Prellungen an der linken Hand, im Gesicht, am Knie und am Oberschenkel zu.

Für die Schrankenanlage ist die Stadt Ribnitz-Damgarten zuständig. Geöffnet wird sie per Funkschlüssel, über die unter anderem Anwohner, Polizei und Rettungsdienst verfügen. An der Schranke selbst gab es bisher nur auf einer Seite Hinweisschilder mit der Aufschrift „Vorsicht automatisch schließende Schranke“ und „Fußgänger und Radfahrer seitliche Durchfahrt nutzen“, doch deren Schrift sei viel zu klein, kritisierten Betroffene immer wieder. Das wurde mittlerweile geändert und außerdem auch auf der anderen Seite der Schranke ein entsprechendes Schild mit vergrößerter Schrift angebracht.

Anlage soll Durchgangsverkehr verhindern

Bleibt die Frage, warum die Schranke überhaupt sein muss. Hier machte der Bauamtsleiter noch einmal deutlich: Wenn die Anlage abgebaut werden würde, bestünde die Gefahr, dass der Verbindungsweg von Neuheide nach Klein-Müritz von vielen Pkw-Fahrern als Abkürzung genutzt werde. Damit müsste der Ribnitzer Landweg neben dem Anliegerverkehr dann auch noch den Durchgangsverkehr aufnehmen. Dazu sei die Verbindung aufgrund ihres schlechten Zustandes aber nicht geeignet. Außerdem: Da es keine Nebenanlagen für Radfahrer und Wanderer gebe, müssten sie sich mit den zusätzlichen Pkw den Weg teilen. Für die Verkehrssicherheit wäre das ganz gewiss nicht förderlich, sagte Körner abschließend.

Von Edwin Sternkiker