Barth

Zehn Schwerverletzte, zwei Tote: Das ist die Bilanz der schweren Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr auf der Landesstraße zwischen Barth und Löbnitz. Schnell ist der Ruf nach Konsequenzen laut geworden. Überholverbot und Geschwindigkeitsreduzierung, so die Forderungen. Im November 2020 hat die Verkehrsbehörde schließlich reagiert. Ein Überholverbot gibt es zwar nicht, aber seitdem gilt dort Tempo 80 statt 100.

Doch scheinbar halten sich viele Kraftfahrern nicht daran. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat nun mit einer Blitzersäule darauf reagiert. Rund um die Uhr erfasst sie seit der vergangenen Woche die Temposünder – egal, in welche Richtung sie unterwegs sind.

373 Geschwindigkeitsüberschreitungen innerhalb von sieben Tagen

Wie Landkreis-Pressesprecher Olaf Manzke mitteilt, sei der Abschnitt zwischen Barth und Löbnitz mittlerweile als Unfallschwerpunkt eingestuft worden. „Um weitere Unfälle zu verhindern, mussten Maßnahmen ergriffen werden“, sagt er. In Abstimmung mit dem Landesamt und der Sperrkommission ist die Reduzierung auf 80 km/h vonseiten des Landkreises angeordnet worden.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 80 km/h herunterzusetzen, ist die erste Maßnahme gewesen. Doch wie Geschwindigkeitsmessungen in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt haben, ignorieren die viele Kraftfahrer. Ein Beispiel: Zwischen dem 15. und dem 22. Juni hat der Blitzeranhänger in Fahrtrichtung Löbnitz kurz hinter der Vinetastadt gestanden. Allein an diesen Tagen sind 373 Überschreitungen festgestellt worden.

Blitzersäule seit Freitag, den 13., scharf

„Das zeigt, dass das Tempolimit nicht richtig gewirkt hat. Die Blitzersäule soll nun zum einen eine erzieherische Wirkung haben und auch der Evaluierung dienen“, sagt Manzke. Nahezu unauffällig reiht sie sich in die Reihe der Straßenbäume nahe der Abfahrt zum Ostseeflughafen Stralsund-Barth und etwa einen Kilometer vor der Vinetastadt ein. Auf diesem Abschnitt haben sich im vergangenen Jahr allein drei der schweren Verkehrsunfälle ereignet.

Die ersten Aufnahmen hat die Säule, die am vergangenen Mittwoch aufgestellt worden ist, bereits gemacht. „Am Donnerstag ist die Säule justiert und am Freitag, den 13., schließlich einsatzbereit gemeldet worden“, informiert Manzke. „Alle Aufnahmen zuvor waren Probeaufnahmen“, fügt er hinzu. Wen die Säule jetzt ertappt, der muss sich auf Post vom Landkreis einstellen.

Achtung: Geschwindigkeitskontrollen in Altheide

Zwar keinen stationären Blitzer, aber dennoch erzieherische Maßnahmen für Temposünder gibt es übrigens aktuell auch in Altheide. „Um das dort seit Kurzem geltende Tempolimit von 50 km/h durchzusetzen“, informiert Manzke.

Seit Anfang Juli gilt in der Ortschaft durchgängig eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Jahrelang sind dort teilweise 70 km/h erlaubt gewesen. Im Sinne der Verkehrssicherheit und des Lärmschutzes ist immer wieder Tempo 50 gefordert und bereits vor Monaten beantragt, kürzlich nun genehmigt und umgesetzt worden. Damit sich Kraftfahrer daran auch halten, kommt dort des Öfteren der Blitzeranhänger des Landkreises zum Einsatz.

Aktuell 13 stationäre Blitzer im Landkreis

Diesen hat der Landkreis im vergangenen Jahr erworben. Warum es so wichtig ist, Raserei zu unterbinden, zeigt seit Jahren die Verkehrsunfallstatistik für den Landkreis. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist Jahr für Jahr Unfallursache Nummer eins bei Verkehrsunfällen mit Personen- und schweren Sachschäden in Vorpommern-Rügen.

Aktuell gibt es 13 stationäre Messanlagen im Landkreis. Die Notwenigkeit für eine solche Anlage in Altheide sieht man beim Landkreis aktuell nicht. Anders auf der Insel Rügen. Dort soll in naher Zukunft an der Landesstraße 29 in Binz ein stationärer Blitzer aufgestellt werden.

Von Anja Krüger