Corona-Pandemie - Nach Vorfall in Zug in Ribnitz: ODEG-Chef schreibt Brief an Lauterbach

Am Weihnachtswochenende musste ein sehbehinderter Mann einen Zug der ODEG verlassen, weil er seinen Impfstatus nicht nachweisen konnte. Das Bahnunternehmen musste daraufhin heftige Kritik einstecken. Jetzt wehrt sich der Geschäftsführer der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH.