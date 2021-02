Nach Zugunglück: In Vorpommern fallen auch nächste Woche Züge aus

Nach der Kollision einer Regionalbahn mit einem Lkw am Bahnübergang Altheide müssen sich Reisende auch in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen. Züge zwischen Stralsund und Rostock sowie zwischen Binz und Lietzow auf der Insel Rügen fallen aus.

Am Bahnübergang in Altheide bei Ribnitz-Damgarten laufen nach dem Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Lkw am Montag die Instandsetzungsarbeiten. Das führt in Vorpommern auch in der kommenden Woche zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Quelle: Robert Niemeyer