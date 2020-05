Nach dem Abwettern vor Prerow: So ging die Reise der „Solitaire I“ zu Ende

Prerow/Split

Ein langer Törn ist zu Ende gegangen. Am 11. April ist der Katamaran „Solitaire I“ in Danzig gestartet. Kräftige Winde hat die Besatzung des 15 Meter langen unter kroatischer Flagge fahrenden Segelschiffs im Schutze des Darßer Orts vor Prerow abgewettert. Als es das Wetter dann zuließ, begann die lange Reise, die nun in der Marina Kastela bei Split in Kroatien ihr Ziel erreicht hat. Nach Prerow steuerte die Crew das Boot durch den Nord-Ostsee-Kanal. Weiter ging die Reise entlang der Küste in Richtung Westen, durch den Ärmelkanal, entlang der französischen Küste.

Iberische Halbinsel umrundet

Nach wenigen Tagen Aufenthalt an der französischen Atlantikküste umrundete die Besatzung der „Solitaire I“ die Iberische Halbinsel, um dann über Gibraltar ins Mittelmeer zu steuern. Die nächsten Stationen waren Sardinien und Sizilien. Nach einem weiteren Stopp an der Südspitze Italiens ging die Reise weiter nach Dubrovnik. Von dort ging der Törn weiter in Richtung Split. In der Marina nahe der Stadt machte die „Solitaire I“ am Dienstag fest.

Von Timo Richter