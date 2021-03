Nach dem Corona-Gipfel: Das ist jetzt in Vorpommern-Rügen noch erlaubt

Stralsund

Bittere Realität: Vorpommern-Rügen wird die eigentlich für den 22. März angedachten Lockerungen nach wie vor nicht durchziehen. Das heißt: Die Außenterrassen von Cafés und Restaurants bleiben ebenso geschlossen wie Theater und andere Kultureinrichtungen. Aber auch im Sport sind weitere Lockerungen hinfällig. Das jedenfalls steht für Landrat Stefan Kerth fest. Der SPD-Mann bleibt damit bei seiner bisherigen Strategie, und die sieht er nicht nur durch den Corona-Gipfel in Berlin, sondern auch durch die aktuell steigenden Zahlen untermauert.

Landkreis kratzt an der 50er-Inzidenz

Denn nach wochenlanger stabiler Lage geht Vorpommern-Rügen stramm auf die 50er-Inzidenz zu. „Wir hatten mehrere positive Fälle. Die Zahlen werden steigen. An Öffnungen ist also nicht zu denken“, sagt der Landrat auf OZ-Anfrage.

Gute Nachricht: Geschäfte bleiben für alle geöffnet

Doch es gibt nach den eher schlechten Nachrichten aus Berlin und Schwerin auch etwas Gutes: Alles, was sich Vorpommern-Rügen bisher an Lockerungen erkämpft hat, bleibt bestehen. Mit anderen Worten: Die Geschäfte sind geöffnet. Auch weiterhin ist von Stralsund bis Sellin das Einkaufen ohne Termin möglich. Museen und Gedenkstätten dürfen mit entsprechenden Hygiene-Konzepten nach wie vor Besucher empfangen. „Und auch der Zoo in Stralsund und der Vogelpark in Marlow bleiben auf. Sporttreiben mit zehn Personen ist möglich“, sagt Landrat Stefan Kerth.

Voraussetzung: Infektionsketten lassen sich nachverfolgen

Steht das nicht im Widerspruch zu steigenden Zahlen und einer 50er-Inzidenz? „Nein, denn erstens muss die Inzidenz länger als drei Tage über 50 sein, und zweitens kommt es dann auf die Einschätzung des Gesundheitsamtes an. Haben wir einzelne Corona-Ausbrüche, deren Ansteckungsketten wir gut nachverfolgen können, bleibt die Lage stabil und wir können alles Bisherige auch offen lassen. So habe ich das angekündigt, und dabei bleibe ich.“ Erst wenn ein diffuses Infektionsgeschehen zu beobachten sei, bei dem man nicht weiß, woher die Fälle kommen, müsse man handeln. Was bedeutet, dass dann die Läden (außer Lebensmittler) wieder geschlossen werden müssten.

Ostern bleibt alles zu

Und was passiert in Vorpommern-Rügen zu Ostern? „Von Gründonnerstag bis Ostermontag bleibt alles zu bis auf Lebensmittelgeschäfte. Also weder Zoo-Besuch noch Museums-Tour sind möglich. Wir machen quasi vier Feiertage. So verstehe ich jedenfalls die Festlegungen nach dem Berliner Gipfel“, sagt Landrat Kerth. Er wolle aber den Landes-Gipfel am Freitag in Schwerin abwarten, um genauere Infos zu geben.

Von Ines Sommer