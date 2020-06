Nach dem Feuer 2019 in Ribnitz-Damgarten: Familie erhält Unterstützung vom Lions Club

Ribnitz-Damgarten

Am 25. August 2019 hatte sich das Leben von René Mansfeld und seiner Lebenspartnerin Beate Kunde sowie ihrer vier Jungs von einem Tag auf den anderen komplett geändert. An diesem Tag war das Heim der sechsköpfigen Familie am Damgartener Holtacker 4 abgebrannt.

Als das Feuer gegen 16.30 Uhr ausbrach, waren René Mansfeld und Beate Kunde mit den beiden jüngsten Söhnen unterwegs. Im Haus befanden sich die beiden anderen Jungs (10 und 18 Jahre) und ein Freund. Sie bemerkten die Gefahr rechtzeitig und konnten das Haus unverletzt verlassen.

Flammen hinterließen Trümmerhaufen

Am 25. August 2019 brannte das Wohnhaus am Damgartener Holtacker 4. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Die Flammen fraßen sich durch das gesamte Gebäude, übrig blieb nur noch ein Trümmerhaufen. Durch den Brand hatte die Familie alles verloren. Nur das, was sie auf dem Leibe trugen, war ihnen geblieben.

Seit dem Brand wenden Beate Kunde und René Mansfeld ihre ganze Kraft dafür auf, wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Als erstes musste eine Bleibe gefunden werden. Nach mehreren Zwischenlösungen konnte die Familie schließlich in der Barther Straße in Damgarten eine Wohnung beziehen. Die Entfernung zwischen diesem Ausweichquartier und dem Holtacker ist relativ kurz. Das ist von Vorteil, weil sich auf dem Hausgrundstück noch Rinder und Pferde befinden, die jeden Tag versorgt sein wollen.

Wie lange sie noch in der Ausweichwohnung bleiben müssen, stehe völlig in den Sternen, sagt René Mansfeld. Denn noch immer würden die Verhandlungen mit der Versicherung laufen. Und so lange die nicht zahle, könne die Brandruine nicht abgetragen und mit dem Bau eines neuen Hauses begonnen werden.

Laptops fürs Homeschooling

Verschärft wurde die Lage noch dadurch, dass René Mansfeld im Januar erkrankte. Schwerer Bandscheibenvorfall. Und auch die Corona-Pandemie machte um die Familie keinen Bogen. Beate Kunde musste in Kurzarbeit gehen. „Wenn wir nicht von Freunden, Bekannten und der Familie meiner Lebensgefährtin so toll unterstützt worden wären, dann hätten wir so manches Mal nicht mehr gewusst, wie es weitergehen soll“, erzählt René Mansfeld. „Seit dem Brand geht es für uns mal bergauf und mal bergab. Mal gibt es einen Lichtblick, dann folgen wieder trübe Tage.“

Der letzte Montag war ein Tag, an dem es wieder mal einen Lichtblick gab. Dafür sorgte Michael Wippermann, Gründer des Vereins „Initiative Chance für Kinder“. Der 46-Jährige packt mit seinen Helfern seit Wochen Pakete für Kinder aus Familien, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind. Auf diese Initiative wurde der Lions Club Ribnitz-Damgarten durch einen OZ-Beitrag aufmerksam, nahm Kontakt zu Wippermann auf und fragte, wie man helfen könne. Dieser bat um Unterstützung für die von der Brandkatastrophe heimgesuchte Damgartener Familie. „Nachdem wir von Herrn Wippermann erfahren hatten, in welcher schwierigen Lage sich die Familie befindet, haben wir spontan zugesagt, finanziell zu helfen“, erzählt Lions Club-Mitglied Ernst-Otto Kock.

Mit dem Geld, das der Lions Club zur Verfügung stellte, wurden zwei Laptops für zwei der Jungs gekauft. Sie besuchen die zweite und fünfte Klasse und benötigen die Geräte dringend fürs Homeschooling. Am Montag wurden die Laptops von Ernst-Otto Kock und seinem Vereinskollegen Dr. Jens-Olaf Schmeißer sowie Michael Wippermann der Familie übergeben. Mit dabei war auch dessen Schwester, die Landtagsabgeordnete und Stadtvertreterin Susann Wippermann. Auch sie wirkt im Verein „Initiative Chance für Kinder“ mit und hatte den Kontakt zwischen ihrem Bruder und der Familie hergestellt.

Verein möchte Familie weiterhin begleiten

Außer den Laptops wurden der Familie auch ein Drucker, ein Monitor für einen Computer und eine Festplatte zum Abspeichern übergeben. Michael Wippermann konnte der Familie weiterhin einen H&M-Gutschein über 300 Euro für neue Bekleidung überreichen. Außerdem ein Gutschein vom Toom-Baumarkt in Höhe von 500 Euro. Geld, das dringend gebraucht wird, um Fehlendes für die Küche im Ausweichquartier kaufen zu können.

René Mansfeld und Beate Kunde bedankten sich herzlich. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung. Das macht uns Mut“, so René Mansfeld. Michael Wippermann sicherte zu, dass sein Verein die Familie auch weiterhin mit Hilfe von Spendern aus der Region unterstützen möchte.

Spenden mit dem Stichwort: „Brandopfer“

Wer die Familie unterstützen will, wird gebeten, seine Spende auf folgendes Konto der Pommerschen Volksbank unter dem Stichwort „Brandopfer“ zu überweisen: Initiative Chance für Kinder e.V. IBAN: DE11 1309 1054 0001 2912 62 BIC: GENODEF1HST Kontonummer: 1291262 BLZ: 13091054.

Gern nimmt der Verein auch Spenden zur Fortführung der Paketaktion für die in der Region von der Corona-Krise besonders betroffenen Familien auf diesem Konto entgegen, Stichwort hier: „ Hilfspakete“.

Von Edwin Sternkiker