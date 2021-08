Nach dem Verkauf des TonARTs in Born: Betreiberin öffnet neues Café in Wieck

Wieck

Aus einer spontanen Situation heraus entstand der Name für das Café Freden in Wieck – mit einem Windflüchter als F. „Ich will doch nur meinen Frieden“, sagte Anka Köhlmann voller Inbrunst zu sich selbst nach einer unschönen Begegnung mit einem Gast. Er hatte sich beschwert, weil der Kuchen ausverkauft war. Das geschah noch im Café TonART in Born.

Seit 2006 war die gelernte Restaurantfachfrau dort selbstständig tätig, insgesamt 17 Jahre. Anfangs mit Ute Marucha, die jetzt mit Nancy Fleischmann das Café Nu in Prerow führt. Als das TonART verkauft und zu Ferienwohnungen umgebaut wurde, war Anka Köhlmann traurig, doch es reiften neue Pläne.

Probelauf für die Handwerker

Durch glückliche Umstände konnte sie mit ihrer vierköpfigen Familie nach dem Tod von Hannelore Böttcher in deren Wohnhaus auf den Müggenberg in Wieck ziehen. Die ehrwürdige Dame stellte für den eigenen Bedarf alljährlich köstliches Quittenbrot her. „Ihr altes Rezeptbuch ist noch vorhanden und muss entziffert werden.“ Der Quittenbaum trägt weiter viele Früchte.

Anka Köhlmann (41) und ihr Lebenspartner Martin Hückstädt (45) ließen das Wohnhaus bei unveränderten Proportionen allmählich zu einem Gasthaus umbauen, das sie kürzlich eröffneten. Einen Probelauf hatte es zuvor als Dankeschön für die Handwerker gegeben. Sie schufen gleichfalls Wohnraum unterm Dach für die „Oma-Mutti“ Ute. Sie ist die gute Seele des Hauses und betreut die Kinder Michel (9) und Lieselotte (2), bis Mama Anka frei hat. „Ich habe das Gefühl, dass alles so kommen sollte“, sagt die junge Frau erleichtert.

Hausmeister der Herzen

Martin studierte Sport- und Tourismusmanagement und ist jetzt „Hausmeister der Herzen“. Auf dem Müggenberg leistete er eine zweite Schicht. Die Stammgäste aus Born werden einiges wiedererkennen. So auch im Eingangsbereich die „Siegende Tugend“. Das ist ein Gipsmodell mit Antlitz und Fuß für die Kupfertreibarbeit vom Metallgestalter Achim Kühn, die er 1975 für den Deutschen Dom in Berlin als Kuppelfigur schuf. Auch die unverkennbaren Standarten aus roten Metallflaggen und Keramikbooten werden vor dem Café Freden aufgestellt.

Im Außenbereich sitzen die Gäste geschützt hinter der hohen Weißdornhecke, innen im Klavier- oder Kachelofenzimmer. Sie gehen über geschliffene und geölte Holzdielen. Aquarelle von Mathias Kriesel schmücken die Wände. Die Tische und Stühle für die Stuben sind mit umgezogen. „Ein Tisch muss Geschichten erzählen und Gebrauchsspuren haben“, sagt Anka Köhlmann.

Das Klavier, auf dem Hannelore Böttcher musizierte, trägt die Aufschrift „Carl Rönisch Königl. Sächs. Hoflieferant Dresden“. „Wer Stimmung möchte, muss selbst dafür sorgen. Dafür steht auch eine Gitarre bereit.“

Bewährte Kuchen

Anka Köhlmann bäckt ihre bewährten Kuchen wie Milchreis-, Sägespäne- und Blaubeer-Streuselkuchen. Im Hintergrund wirkt Schwiegermutter Angela Hückstädt, die schon ein arbeitsreiches Leben hinter sich hat, und im Service der Restaurantfachmann Marko Völschow (35). Er sammelte bereits seit 2003 Erfahrungen in der Gastronomie, lernte im Fischrestaurant „Achtern Strom“ in Ahrenshoop und erhielt 2006 seinen Facharbeiterbrief. Er ist froh, „dass es nach der Corona-Pandemie wieder losgeht. Und das mitten in der Saison.“ Anka Köhlmann stellt auch weiterhin die Benndorf-Keramiken zum Verkauf in ihrem Café Freden aus, wo vor der Haustür rote Geranien leuchten und Lavendel duftet.

Geöffnet: Montag bis Sonnabend von 10 bis 17.30 Uhr.

Von Elke Erdmann