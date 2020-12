Nach kritischer Abirede: Staatsanwaltschaft stellt zweites Verfahren gegen Fiete Korn ein

Stralsund/Prerow

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat auch in einem zweiten Verfahren die Ermittlungen gegen den ehemaligen Abiturienten Fiete Korn eingestellt. Korn hatte im Sommer in einer ironischen Abirede den damaligen Schulleiter der Freien Schule in Prerow, Gerald Schaarschmidt, kritisiert. Schaarschmidt zeigte daraufhin seinen Schüler wegen Verleumdung und übler Nachrede an. Die Ermittlungen nach der ersten Anzeige waren bereits im August eingestellt worden. Die Begründung: Es wurden keine Belege für eine Beleidigung gefunden.

Lesen Sie auch: Mit Video: Schuldirektor in Prerow zeigt eigenen Abiturienten nach kritischer Rede an

Anzeige

Keine hinreichenden Belege für Verleumdung

Wie Oberstaatsanwalt Martin Cloppenburg am Donnerstag der OSTSEE-ZEITUNG sagte, habe die Behörde auch nach der nachgeschobenen zweiten Anzeige keine hinreichenden Belege für den Tatbestand der Verleumdung gesehen und das Verfahren deshalb in der vergangenen Woche eingestellt. Konkret geht es um ein Interview, das Korn der Bild-Zeitung gegeben hatte. Schaarschmidt warf ihm vor, darin unwahre Tatsachen behauptet zu haben.

Kritische Abirede sorgte bundesweit für Aufsehen

In seiner Abirede hatte der 18-Jährige Schüler dem Schulleiter eine Überwachungsmentalität vorgeworfen. Die Rede, die mit einem Handyvideo mitgefilmt und ins Netz gestellt worden war, sorgte für bundesweite Diskussionen. TV-Satiriker Jan Böhmermann bot Korn daraufhin ein Praktikum an.

Lesen Sie auch: Praktikum bei Jan Böhmermann: Fiete Korn hofft auf Auftritt vor der Kamera

Praktikum bei Böhmermann

Fiete Korn reagierte auf die Einstellung mit Genugtuung. „Sollte er mich nochmal anzeigen, werde ich ihn anzeigen, weil er mich sooft anzeigt“, sagte Korn, der am Montag sein Praktikum bei der Produktion des Satiremagazins „ ZDF Magazin Royale“ beginnt. Schaarschmidt war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind keine weiteren Verfahren anhängig.

Von Martina Rathke