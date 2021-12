Nach langer Ungewissheit in Barth: So geht es mit der Boddenbühne weiter

Barth

Dramen, Tragödien, Komödien: In der Vinetastadt Barth wird auch künftig Theater gespielt – auf der Barther Boddenbühne – als Teil der Vorpommerschen Landesbühne. Das hat am Mittwochabend der Hauptausschuss der Stadtvertretung beschlossen, wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig am Tag darauf informiert.

Sauer, weil sie niemand informierte

Große Ratlosigkeit die Zukunft das Theaters in Barth betreffend hat sich in den vergangenen Monaten breit gemacht: Erst wird der Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, der gleichzeitig auch künstlerischer Leiter des Barther Hauses gewesen ist, beurlaubt. Dann bleibt die Stelle auch noch zunächst unbesetzt. Von all dem erfahren die Stadt Barth als Förderer – immerhin mit 160 000 Euro jährlich – und der Förderverein „Freunde des Barther Theaters“ aus der Presse.

Die Fragen nach Gründen bleiben unbeantwortet. Obgleich der neue kaufmännische Geschäftsführer der Vorpommerschen Landesbühne, Andreas Flick, im August versichert hat, dass auf der Boddenbühne weiterhin Theater gespielt wird: In der Vinetastadt überwiegt die Sorge, dass das Barther Haus hinten runterfällt und sich die Vorpommersche Landesbühne schlimmstenfalls von dem Haus trennt.

Hellwig verweigert Unterschrift auf Kooperationsvertrag

Grund genug für Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig, im September seine Unterschrift auf einem für die Vorpommersche Landesbühne zukunftsweisenden Vertrag zu verweigern und damit für einen Paukenschlag zu sorgen. Denn immerhin sollte damit die Finanzierung der Vorpommerschen Landesbühne insgesamt für die kommenden Jahre gesichert werden.

Hellwigs Begründung seinerzeit: Zu ungewiss sei die Zukunft der Barther Boddenbühne in dem bestehenden Konstrukt, zu viele Fragen offen. Seine Entscheidung bekräftigt letztlich noch, dass die Stelle der künstlerischen Leitung mit einer Sechs-Wochenstunden-Kraft in persona der Altenpflege-Auszubildenden Rieke Clasen besetzt wird. Auch das erfahren die Vinetastädter aus der der Presse.

Kooperationsvertrag sichert Finanzierung bis 2028

Das Drama scheint nun ein Ende zu haben, die Zukunft des Theaters in der Vinetastadt gesichert. Zumindest hat der Hauptausschuss der Stadtvertretung am Montagabend beschlossen, welcher Weg einzuschlagen ist, wie der Bürgermeister informiert. „Die erste klare Ansage ist gewesen, dass wir nun den Kooperationsvertrag unterschreiben“, berichtet er.

Diesen Vertrag, der das Theater zum Teil des Theaterpakts Mecklenburg-Vorpommern macht, haben im September bereits das Theater mit Vertretern der Landkreise Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen sowie mehrere Gemeinden, in denen das Theater spielt, unterschrieben. Darin ist festgeschrieben, dass die Vorpommersche Landesbühne, deren Träger der Verein Vorpommersche Kulturfabrik ist, sich verpflichtet, das Theaterangebot in der Region Vorpommern auf hohem Niveau zu erhalten.

Finanziell abgesichert ist dies bis ins Jahr 2028 – dank des Theaterpaktes des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dieser sieht Folgendes vor: Das Land beteiligt sich an den Haushaltsmitteln des Theaters mit rund 1,5 Millionen Euro. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald unterstützt die Arbeit mit 395 300 Euro, die Stadt Anklam mit 185 000 Euro, Zinnowitz gibt 150 000 Euro, Wolgast 55 000 Euro, Heringsdorf 50 000 Euro, der Landkreis Vorpommern-Rügen 20 000 Euro und die Vinetastadt Barth, die mit ihrer Unterschrift nun auch Teil des Paktes wird, 160 000 Euro. Ab 2022 steigen die Zuschüsse um 2,5 Prozent.

Boddenbühne bleibt Spielstätte der Vorpommerschen Landesbühne: Vertrag wird neu verhandelt

Damit ist der laufende Theaterbetrieb gesichert. Neben dem Hauptstandort Anklam bietet die Vorpommersche Landesbühne im Sommer Theater in Heringsdorf im Theaterzelt „Chapeau Rouge und in Wolgast sowie ganzjährig im Theater in Zinnowitz. Und auch weiterhin in der Vinetastadt Barth auf der Barther Boddenbühne – im Theater selbst und im Theatergarten. Diskutiert worden sei im Hauptausschuss auch ein anderes Betreibermodell, berichtet Friedrich-Carl Hellwig. „Nach ausführlicher Diskussion wurde vom Hauptausschuss jedoch vorgeschlagen, es beim bestehenden Konstrukt zu belassen“, informiert er.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der kommenden Woche wolle er nun den Kooperationsvertrag unterschreiben. Und ein neuer Vertrag zwischen Stadt und Vorpommerscher Landesbühne solle ausgehandelt werden. „Aktuell handelt es sich noch um einen reinen Fördervertrag. Aushandeln wollen wir einen Leistungsvertrag hinsichtlich des touristischen Aspektes, der Theaterpädagogik und des Bildungsauftrages“, erklärt er.

Einiges müsse noch geregelt werden, aber: „Die Kuh ist vom Eis“, so Hellwig. Ein Fakt, über den man sich natürlich auch an der Vorpommerschen Landesbühne freut. „Barth hat bei der Vorpommerschen Landesbühne immer einen hohen Stellenwert gehabt und wird ihn auch behalten“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Andreas Flick. „Für uns hatte es Priorität, den lang verhandelten Kooperationsvertrag auch mit Barth abzuschließen. Wenn Barth ausgestiegen wäre, hätte das eine Umstrukturierung bedeutet“, sagt er. Trotz aller Kritik in den vergangenen Monaten habe er auch viele positive Impulse bekommen. „Nun gilt es, auch zu gucken, was nicht so gut gelaufen ist und es besser zu machen“, sagt er abschließend.

Von Anja Krüger