Nach schwerem Unfall bei Barth: Amtsvorsteher fordert Tempolimit und Überholverbot

Am Tag danach wirkt alles ganz normal. Nur wer ganz genau hinschaut, entdeckt am Seitenstreifen der Landesstraße 23 auf Höhe des Barther Flughafens einzelne Kunststoff- und Metallsplitter. Die Straße ist viel befahren, Urlauber, Einheimische und Lkw rauschen durch die Kurve auf Höhe des Ostseeflughafens Stralsund-Barth.

Tags zuvor hatten sich an dieser Stelle dramatische Szenen abgespielt. Sechs Menschen waren hier bei einem Frontalcrash am Dienstag schwer verletzt worden. Es war bereits der zweite schwere Unfall auf der Strecke in diesem Jahr. Am 31. Mai starb wenige hundert Meter entfernt ein dreijähriges Kind bei einem Unfall. Die Frage, die sich viele stellen: Wie sicher ist die Landesstraße zwischen Löbnitz und Barth?

Polizei : Keine Gefahrenzone

Polizeihauptmeister Torsten Schildt war am Dienstag bei dem Unfall vor Ort. Dass es sich um einen Unfallschwerpunkt handelt, kann er nicht bestätigen. „Es gab auf dieser Strecke zwei schwere Verkehrsunfälle in kurzer Zeit. Das ist tragisch.“

Von einer Gefahrenzone könne man dennoch nicht sprechen. „Die Kurve ist sehr lang gezogen und übersichtlich. Es ist eine ganz normale Landesstraße. Ich fahre die Strecke selbst täglich“, sagt der Barther Kontaktbeamte, der 18 Jahre lang als Verkehrspolizist gearbeitet hat.

Ähnlich sieht es Falk Matthies, Amtswehrführer des Amtes Barth und stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Barth. „Ich kann mir die Unfälle nicht erklären. Man kann auf der Strecke gut 100 km/h fahren“, sagt Matthies.

Gleichwohl sei die Flughafenkurve „berüchtigt“. In den vergangenen Jahren kam es hier immer wieder zu schweren Unfällen. Eine mögliche Gefahr: Im Bereich des Flughafens wehe des Öfteren ein kräftiger Seitenwind. Am Dienstag war es laut Matthies jedoch nicht so windig. Er selbst war vor Ort im Einsatz.

Überholen gefährlich

Einer, der seit Jahren für mehr Sicherheit auf der Strecke kämpft, ist Christian Haß. Der Amtsvorsteher des Amtes Barth und Bürgermeister der Gemeinde Divitz-Spoldershagen fordert eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf 80 km/h und ein generelles Überholverbot auf der gesamten Strecke. „Es muss etwas passieren“, sagt Haß.

Bei dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstag auf Höhe des Barther Flughafens wurden sechs Personen schwer verletzt. Quelle: Stefan Tretropp

Etliche Einfahrten nach links und rechts zu den kleineren Orten entlang der Strecke stellen laut Haß eine Gefahrenquelle dar, da hier keine etappenweise Temporeduzierung – etwa auf 70 km/h – ausgeschildert ist. Aufgrund der Enge der Strecke sei Überholen ebenfalls gefährlich.

Bereits 2018 habe sich das Amt mit dieser Forderung an die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen gewandt. Damals war ein Autofahrer auf der Strecke bei einem missglückten Überholversuch gestorben. Nun wird die Forderung wieder laut.

Infolge des Unfalls vom Dienstag bewegt sich nun aber offenbar auch etwas. Laut Christian Haß soll es im August oder September einen Vor-Ort-Termin mit den beteiligten Behörden geben. Kreissprecher Olaf Manzke teilte mit, dass sich die Verkehrsbehörde nach den beiden schweren Unfällen in diesem Jahr intensiv mit dem Thema beschäftige.

Am Dienstag war eine 30-jährige Bartherin gegen 14.30 Uhr in der Kurve auf Höhe des Flughafens mit ihrem Peugeot in den Gegenverkehr geraten. Das Auto stieß frontal mit einem Dacia zusammen, in dem eine 61-jährige Leipzigerin und ihr 68-jähriger Beifahrer saßen. Besonders tragisch: Im Auto der 30-Jährigen saßen eine schwangere Jugendliche, ein fünfjähriges Mädchen und ein drei Monate altes Baby. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Fahrerin des Peugeots wurde eingeklemmt und konnte nur durch die Feuerwehr wieder aus dem Pkw befreit werden. Die schwangere Jugendliche wurde in den Schockraum der Uni-Klinik Rostock gebracht. Alle weiteren Insassen wurden in das Krankenhaus in Greifswald eingeliefert. Die Fahrerin und der Beifahrer des Dacia wurden nach Stralsund in die Klinik gebracht. Die Unfallursache wird nach wie vor ermittelt.

Von Robert Niemeyer und Anika Wenning