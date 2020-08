Gruel

Die Naturschutzstation Gruel wurde am Donnerstag feierlich eingeweiht. Wegen Corona fand die Zeremonie im Freien auf der Wiese vor dem Gebäude statt. Anlässlich der Einweihung erhielt die Station den Namen „Naturraum Recknitztal“. Träger und Betreiber ist die Nabu-Stiftung „Nationales Naturerbe“.

„Nach vier Jahren intensiver Planungs- und Aufbauarbeit geht für mich am heutigen Tag ein großer Traum in Erfüllung“, sagte Hardo Wanke. Der ehemalige Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen hat das Projekt von Anfang an begleitet und vorangetrieben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 255 000 Euro, den größten Teil übernimmt der Landkreis Vorpommern-Rügen, die Gemeinde Ahrenshagen-Daskow als Bauherr ist mit einem Eigenanteil von 80 000 Euro dabei.

Pflegefonds unteres Recknitztal eingerichtet

Die Errichtung der Naturschutzstation ist Bestandteil einer im November 2017 durch die Gemeinde Ahrenshagen-Daskow, der Nabu-Stiftung „Nationales Naturerbe“ und des Landkreises Vorpommern-Rügen unterzeichneten Vereinbarung. Diese beinhaltet neben dem Bau und der Betreibung der Naturschutzstation unter anderem auch die Einrichtung eines „Pflegefonds unteres Recknitztal“ bei der Nabu-Stiftung für etwa 20 Hektar Moorwiesen bei Gruel und die Betreuung der Pflegeflächen im Moor sowie weiterer Flächen östlich von Gruel, darunter Trockenrasenflächen.

Das Gesamtprojekt beinhaltet weiterhin die Pflege und Betreuung der Außenanlagen rund um die Naturschutzstation, dazu gehören eine Streuobstwiese, eine Feldhecke und eine artenreiche Wiese sowie die Betreuung des Naturlehrpfades im Tribohmer Bachtal.

Bürgermeisterin Sandra Schröder-Köhler und ihr Stellvertreter Olaf Stietzel drückten die Hoffnung aus, dass die Naturschutzstation von möglichst vielen Menschen besucht wird. Zielgruppen sind neben Bewohnern der Region Urlauber und Tagestouristen, die per Rad unterwegs sind, sowie Schulklassen und Jugendgruppen. Ihnen soll in der Naturschutzstation auf 70 Quadratmetern Ausstellungsfläche die Möglichkeit gegeben werden, sich über die Flora und Fauna des Recknitztales zu informieren. Angeboten werden sollen auch Vorträge und naturkundliche Führungen.

Vielfältige Biotoptypen auf engstem Raum

Zu denen, die ihr Interesse schon mal bekundet haben, gehörte Frauke Soltysiak, die an der Recknitz-Grundschule Ahrenshagen als Lehrerin tätig ist. Gemeinsam mit drei Schülern überreichte sie ein Vogelhäuschen an Hardo Wanke. Der versprach, dass es einen guten Platz erhalten wird. An der Ahrenshäger Schule nimmt die Natur- und Umweltbildung einen großen Raum ein.

Dass Gruel Standort für die Station wurde, kam nicht von ungefähr. Für den Ort sprach zunächst die zentrale Lage im unteren Recknitztal und unmittelbar an einem der größten Naturschutzgebiete des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit etwa 1470 Hektar. Auch die gute Anbindung über die Kreisstraße zwischen Ahrenshagen und Plennin spielte bei der Entscheidung eine Rolle, ebenso die Tatsache, dass im Umfeld von Gruel vielfältige Biotoptypen auf engstem Raum vorhanden sind.

Wegen Corona in diesem Jahr noch kein Regelbetrieb

Die Naturschutzstation werde höchstwahrscheinlich ab dem kommenden Jahr von April bis September an zwei bis drei Tagen in der Woche geöffnet, informierte Olaf Stietzel. „Bedingt durch die Corona-Pandemie kann im laufenden Jahr noch kein Regelbetrieb gewährleistet werden“, so der stellvertretende Bürgermeister. Allerdings könnten sich Interessenten nach Absprache mit den Mitarbeitern der Naturschutzstation bei Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften und beschränkter Personenzahl für eine Besichtigung anmelden.

Voll des Lobes war Thomas Huth, der Bürgermeister von Ribnitz-Damgarten. Die Stadt und die Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow sowie deren Ortsteile bilden ein gemeinsames Amt. Die gute Zusammenarbeit von Landkreis, Nabu-Stiftung, Gemeinde und Amt bei diesem Projekt bezeichnete er als „beispielgebend.“

